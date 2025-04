No dia 13 de abril (domingo), o Parque Ipanema será palco da 24ª edição do Pescando no Parque, um evento que há mais de duas décadas encanta moradores e visitantes ao redor da lagoa do principal cartão-postal da cidade. Integrando oficialmente as comemorações do 61º aniversário de Ipatinga e marcando o início das celebrações da Semana Santa, a tradicional pescaria promete reunir cerca de quatro mil pessoas em um dia de lazer, competição e convivência, consolidando-se como um dos eventos mais aguardados da região.

Criado em 1998 a partir da necessidade de “despesca” – o controle populacional de peixes na lagoa do Parque Ipanema –, o Pescando no Parque transformou uma ação prática em uma celebração cultural. Realizado no Domingo de Ramos, o evento carrega a simbologia secular de substituir carnes vermelhas por peixes, unindo tradição religiosa e interação social.

“É um momento especial para as famílias e amigos se reunirem. A cada ano, vemos o público crescendo e participando com entusiasmo”, destaca o secretário de Cultura, Esportes e Lazer (Semcel) da Prefeitura de Ipatinga, Carlão Oliveira, organizador do evento ao lado da Associação de Pescadores Amigos do Rio Doce e seus Afluentes (Aspard) e da Associação Regional de Proteção Ambiental do Vale do Aço (Arpava).

PREMIAÇÃO

O interesse pela pescaria é um dos grandes motores do sucesso do evento. Aberto ao público sem necessidade de inscrição, o Pescando no Parque atrai participantes de todas as idades, que chegam a partir das 7h munidos de suas varas de pesca – único equipamento permitido, já que molinetes, redes e linhas largas são proibidos. A competição, que se estende até o meio-dia, premia os pescadores que capturam o peixe mais pesado e a maior quantidade, sob a supervisão atenta das entidades organizadoras, garantindo um certame justo e organizado.

A premiação deste ano é outro atrativo. Quem pescar o peixe mais pesado leva uma barraca de camping. O segundo colocado fica com um colete salva-vidas e um chapéu de pescaria camuflado. Uma caixa térmica de 34 litros será entregue ao terceiro lugar. Já o pescador que retirar da lagoa a maior quantidade de peixes (independentemente do tamanho da espécie) receberá um kit de pescaria com vara e molinete.