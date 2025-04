O domingo começou bem cedo para muitos pescadores que queriam garantir um lugar especial ao redor da lagoa do Parque Ipanema. Neste domingo (13), foi realizado o tradicional evento anual Pescando no Parque, sempre no Domingo de Ramos, integrando o programa de comemorações do aniversário da cidade. Esta já é a 24ª edição do evento, que conquistou os ipatinguenses e moradores das cidades vizinhas ao longo dos anos.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel) da Prefeitura de Ipatinga, Carlão Oliveira, fez um balanço positivo sobre o evento. “Fechamos com chave de ouro o 24º Pescando no Parque, um evento tradicional que reúne milhares de pessoas e, nesta edição, não foi diferente. Tivemos muita gente no Parque Ipanema que, além de confraternizar, de participar de uma interação geral na lagoa e em todo o complexo, teve a oportunidade de levar peixes para casa – um alimento de qualidade da própria lagoa. Além disso, os pescadores que fisgaram os maiores peixes e a maior quantidade foram premiados com brindes variados”, avaliou.

Ele ainda completou deixando um convite à população: “Esperamos todo mundo para o restante das comemorações do aniversário de Ipatinga, que seguem durante o mês de abril, com o ponto alto nos dias 26, 27, 28 e 29, e no 1º de maio, no Parque, com muitas atrações nacionais e mais de 15 bandas regionais, valorizando os artistas da nossa cidade”.

O prefeito Gustavo Nunes também celebrou o sucesso da 24ª edição do evento. “O Pescando no Parque é um evento muito aguardado pelos ipatinguenses e, a cada ano, essa festa fica ainda mais bonita. Hoje pude ver muitas famílias felizes, aproveitando o momento com alegria. Pais brincando com seus filhos, pessoas confraternizando. E para quem achava que não tinha peixe, se enganou! Tivemos participantes que pegaram muitos peixes mesmo. É uma satisfação enorme ver esse parque cheio de vida”, declarou o chefe do Executivo.

DESPESCA

O Pescando no Parque teve início com um objetivo técnico: a necessidade da despesca, que é o controle populacional de peixes em viveiros e lagoas – como é o caso da lagoa do Parque Ipanema. A ação é fundamental para manter o equilíbrio ambiental, a oxigenação da água e a saúde dos peixes que permanecem no local.

Com o tempo, o que começou como uma medida de manejo ecológico se transformou em um dos eventos mais queridos da cidade, reunindo famílias inteiras e criando memórias afetivas de geração em geração.

O evento conta com o apoio de parceiros e entidades ambientais e de pescadores, como a Polícia Militar de Meio Ambiente, a Associação Regional de Proteção Ambiental do Vale do Aço (Arpava) e a Associação de Pescadores e Amigos do Rio Doce (Aspard).

ESTRUTURA

O senhor Ismael Pereira Lima, morador do Cidade Nobre, de 92 anos, faz questão de participar do Pescando no Parque e elogiou a organização.“O parque está muito bem cuidado em todas as áreas, e com conforto ao redor. Temos banheiro aqui próximo à nossa disposição. Isso tudo nos incentiva a participar de eventos assim. Coisa muito boa”.

DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO

Essa paixão pela pescaria e a participação no evento passam de geração em geração. É o caso do senhor José Roberto Ferreira, que sempre levou os filhos e hoje leva os três netinhos, todo orgulhoso e sorridente.

PREMIADOS

Além da pescaria e de poder levar os peixes gratuitamente para casa, graças às parcerias entre a Prefeitura e a iniciativa privada, os pescadores que fisgaram os peixes mais pesados e a maior quantidade receberam prêmios:

Peixes mais pesados

1º lugar – Washington Luiz, Bom Jardim (Ipatinga)

Peixe de 13,100 kg

Prêmio: caixa térmica + troféu

2º lugar – José Paulo, Caladinho do Meio (Coronel Fabriciano)

Peixe de 13 kg

Prêmio: barraca de camping + troféu

3º lugar – José Geraldo, Parque das Águas (Ipatinga)

Peixe de 1,950 kg

Prêmio: vara de pesca + troféu

Maior quantidade de peixes

José Romero, Jardim Vitória (Santana do Paraíso)

Peso total: 8,400 kg

Prêmio: colete e chapéu

Washington, que pescou um tambaqui de mais de 13 kg, comemorou: “Todo ano a gente está aqui. Trago os meninos, que gostam demais também. Não pode perder, não. Sempre pegava peixe, mas nunca ganhava prêmio, era só peixe pequeno. Hoje, estou indo para casa satisfeito”.