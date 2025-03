No último sábado (15), um grupo de servidoras públicas da Prefeitura de Ipatinga embarcou em uma jornada inesquecível rumo ao passado rural da cidade. Inscritas para uma atividade especial em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, celebrado em 8 de março, elas foram recebidas no Sítio Recanto Vovô Teixeira, sede do Outeiros de Minas, na localidade de Tribuna.

A experiência, parte do Programa Ipatinga Rural, viabilizado por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo (Semdetur), ofereceu uma mistura de história, cultura e vivências que transportaram as visitantes a uma época anterior ao domínio do aço na região.

A manhã começou com uma visita guiada pelas dependências da propriedade, um verdadeiro museu a céu aberto. O casarão antigo, o paiol – que abrigou a primeira escola rural municipal de Ipatinga -, o engenho e o moinho de pedra, ambos movidos a água e datados da década de 1930, encantaram as servidoras. “Esses tesouros, inventariados como patrimônio histórico pelo município, revelam um pedaço vivo da memória local”, destacou Maria José, uma das empreendedoras do Outeiros de Minas.

Mas o destaque veio com a participação no processo artesanal de produção de rapadura, um bem imaterial reconhecido de Ipatinga. Usando técnicas e instrumentos preservados há quase um século, as visitantes colocaram a mão na massa – ou melhor, no caldo de cana – e vivenciaram um ofício que atravessa gerações.

O almoço foi um capítulo à parte: pratos típicos da cozinha mineira tradicional, reforçando os laços com a cultura gastronômica da região. Para coroar o dia, um “Dedim de prosa” com o patriarca e a matriarca da família Teixeira, ambos octogenários, trouxe à tona histórias de uma Ipatinga quase esquecida. Com sorrisos e memórias, eles contaram causos que remontam aos primórdios da cidade, muito além da era industrial.

A visita contou com o apoio da Prefeitura de Ipatinga, por meio das Secretarias Municipais de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel); Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo (Semdetur); Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), e de Administração (SMA). Também faz parte da 3ª edição do Projeto Cultural Novo Olhar, iniciativa da Semcel voltada para a divulgação e valorização dos espaços culturais, ecológicos e turísticos do município.

Além disso, a atividade foi uma contrapartida do prêmio recebido pelo Outeiros de Minas no edital da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo de Minas Gerais, através do Projeto Cultural “Outeiros de Minas – Preservação dos Saberes Tradicionais”, número 2024.2404.0259.