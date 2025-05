O Teatro da Fundação Aperam, em Timóteo, recebe neste sábado (17/05) às 20h, o espetáculo “O Diário Sexual de uma Mulher Feia”. A comédia escrachada, interpretada pelo ator Diego Martins, celebra uma década de trajetória em cena trazendo humor ácido, crítica social e reflexões sobre padrões estéticos e autoestima.

A peça nasceu da inquietação de fazer diferente: criar um monólogo de comédia em uma região onde poucos atores se arriscavam no gênero. O autor João Carlos Cardoso, em parceria com o próprio Diego Martins, mergulhou em pesquisas sobre beleza e aparência física, e deu vida a Lindaurea — a protagonista que, com humor escancarado, quebra tabus e estereótipos impostos às mulheres.

Diego Martins, nascido em Ipatinga, soma mais de 20 anos de carreira e mais de 30 montagens no currículo. Formado na Escola Municipal de Teatro 7 de Outubro, o ator é reconhecido pela versatilidade — do drama ao teatro infantil — e hoje também mantém presença nas redes sociais, usando os meios digitais para manter viva a arte dos palcos.

“O Diário Sexual de uma Mulher Feia” conta com produção de Wallace Maciel, parceria com Tia Eliana e apoio da Fundação Aperam. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro, na loja Tia Eliana e pela plataforma Sympla.

A montagem promete provocar gargalhadas, mas também incômodo. “A graça vem da verdade”, resume Diego. “Lindaurea não tem filtro — e por isso mesmo escancara preconceitos que a gente prefere esconder”.