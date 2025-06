A agenda cultural da Fundação Aperam, tem Timóteo, terá mais uma temporada de atrações que encerra a programação de junho. As sessões de cinema têm lugar especial no Teatro da Fundação Aperam, com o Cine Cultura. Na próxima quarta (25/06), às 15h, a Edição Especial 60+ exibe o filme do golpista Roy Courtnay, que não resiste a aplicar seu golpe mais uma vez quando conhece a recém-viúva Betty McLeish. A classificação do filme é de 16 anos. Ingressos: gratuitos.

Na quinta (26/06), às 20h, o músico Vaninho Vieira apresenta o seu documentário A Vida em Versos e Canções. O filme apresenta a trajetória do artista desde a sua saída da cidade de Rio Vermelho, na região do Vale do Jequitinhonha, além de depoimentos de grandes artistas, entre eles Paulinho Pedra Azul, Maurício Tizumba e Murilo Antunes. Esse projeto foi realizado com recursos da da Lei Paulo Gustavo do Estado de Minas Gerais. Classificação: Livre. Ingressos: gratuitos.

A dança também tem espaço garantido na agenda cultural da Fundação Aperam. No sábado (28/06), às 20h, o Studio Fernanda Cabral apresenta o espetáculo Ritmos do Ventre, que une a energia contagiante de músicas orientais, além dos mais diversos gêneros da música ocidental como pop, rock, MPB e muito mais. Classificação: 14 anos. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$ 20 – no dia/inteira: R$ 40.

O Cine Cultura retoma as exibições de filmes no domingo (29/06), mas voltado para crianças e suas famílias. A aventura fica por conta do filme do homem-cão, que precisa aprender a aceitar sua nova identidade e impedir que o supervilão felino Petey cometa uma série de crimes. Ingressos: gratuitos.

Serviço:

Os ingressos podem ser adquiridos e retirados na recepção da Fundação Aperam Acesita. Mais informações pelo telefone: 3849.7744. Acompanhe a Fundação Aperam nas redes sociais Instagram e Facebook @fundacaaperam.