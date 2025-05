Hoje vamos falar sobre alguns mitos comuns sobre consórcio que podem estar te impedindo de aproveitar essa ferramenta inteligente para realizar seus sonhos. Muitas vezes, a falta de informação ou ideias equivocadas acabam criando barreiras que não existem de verdade. Então, vamos desmistificar esses pontos e te mostrar que o consórcio pode ser uma excelente opção para você!

Mito 1: Consórcio é só para quem não tem pressa

Muita gente pensa que o consórcio só serve para quem pode esperar anos para adquirir o bem. Mas a verdade é que, com estratégias como lances e a possibilidade de ser sorteado, dá para acelerar bastante o processo. Além disso, você pode planejar seu consórcio de acordo com seu ritmo e suas metas.

Mito 2: Consórcio não é seguro

Algumas pessoas acreditam que consórcio é uma coisa arriscada ou que pode ser uma armadilha. Na realidade, ele é regulamentado pelo Banco Central, que garante a transparência e a segurança do sistema. Desde que você escolha uma administradora confiável, o consórcio é uma forma segura de poupar e investir na sua realização.

Mito 3: Você só consegue o bem ao final do grupo

Outro mito comum é que só vai receber o bem no final do consórcio, o que pode parecer uma longa espera. Mas, na prática, você pode ser sorteado ou dar um lance e receber o bem antes do término do grupo. Assim, o consórcio também funciona como uma forma de antecipar a realização do seu sonho.

Mito 4: Consórcio é mais caro que financiamento

Muita gente acha que o consórcio sai mais caro por causa das taxas, mas na verdade, ele costuma ter taxas menores e sem juros embutidos, ao contrário do financiamento. Isso faz dele uma opção mais econômica a longo prazo, ajudando você a economizar bastante.

Mito 5: Você NÃO tem controle sobre o seu dinheiro

Algumas pessoas pensam que, ao entrar em um consórcio, perdem o controle do que estão pagando. Na verdade, você tem total controle, pois acompanha as assembleias, as parcelas e pode fazer lances extras. Além disso, o planejamento é feito por você, de acordo com suas possibilidades.

Então, o que fazer?

Se esses mitos estão te impedindo de aproveitar o consórcio, a hora é de desmistificar tudo isso! Procure a Afirmativa converse com especialistas e escolha uma administradora confiável. Assim, você verá que o consórcio é uma ferramenta poderosa, segura e inteligente para transformar seus planos em realidade. Quer saber mais ou tirar dúvidas? Estamos aqui para te ajudar a descomplicar o mundo do consórcio e te orientar a dar o próximo passo rumo aos seus sonhos!

Quer saber mais? A Afirmativa está aqui para te ajudar a descobrir como fazer do consórcio seu melhor amigo na hora de realizar sonhos! Entre em contato agora mesmo.

O contato pode ser feito pelo telefone (38) 3828-1500.