A Aperam BioEnergia foi a grande vencedora da edição 2025 do Prêmio ESG na categoria Inovação em Energia Renovável, no Eixo Ambiental, com o projeto “Produção de bio-óleo, um combustível renovável – zero emissão de carbono”. Esse é o maior reconhecimento do Brasil na área de Environmental, Social e Governance (ESG), sigla que representa as políticas das empresas nas áreas de meio-ambiente, responsabilidade social e governança.

A premiação foi entregue nesta quarta-feira, 14 de maio, ao diretor de Operações da Aperam BioEnergia, Ézio Santos, no Congresso Nacional de ESG. O evento foi realizado em São Paulo como uma das ações preparatórias para a COP-30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, que este ano será no Brasil, em Belém (PA), em novembro.

“Ao levar ao mercado um produto com tecnologia nacional, com alto valor agregado e potencial real de substituir fontes fósseis, reafirmamos nosso compromisso com a transição energética e a descarbonização. A premiação reconhece anos de trabalho e inovação industrial, bem como nosso protagonismo no desenvolvimento de soluções sustentáveis para os grandes desafios da indústria”, afirma Ézio Santos.

O projeto “Produção de bio-óleo, um combustível renovável – zero emissão de carbono” é uma iniciativa inovadora da BioEnergia no Vale do Jequitinhonha, onde a empresa mantém, além de 50 mil hectares de mata nativa, aproximadamente 100 mil hectares de florestas renováveis de eucalipto dedicadas à produção do biocarvão usado na fabricação do Aço Verde Aperam, na usina de Timóteo (MG).

O bio-óleo é produzido a partir da condensação de gases gerados durante a transformação do eucalipto em carvão vegetal. Em desenvolvimento desde 2017, é um biocombustível 100% renovável que foi utilizado em diferentes aplicações práticas até que se mostrou capaz de gerar uma melhora significativa de performance em substituição ao uso de óleos e outros combustíveis de origem fóssil em processos industriais.

O CEO da Aperam, Frederico Ayres Lima, celebrou a conquista do Prêmio ESG e destacou que o bio-óleo faz parte da estratégia mais ampla da Aperam de expandir suas operações além da produção de aço, incorporando-se cada vez mais ao modelo de economia circular, com o desenvolvimento de soluções e co-produtos a partir das florestas renováveis de eucalipto no Vale do Jequitinhonha.

“A produção de carvão gera um resíduo que é o alcatrão. Por uma série de inovações que implantamos nos nossos processos ao longo dos anos, a Aperam BioEnergia conseguiu viabilizar sua transformação em um produto sustentável de grande potencial, com emissões zero de CO₂ e tem ajudado nossos parceiros a descarbonizar os seus processos. Esse reconhecimento reforça nosso compromisso com a inovação sustentável e nos posiciona como referência na transição para uma economia de baixo carbono”, enfatiza Ayres Lima.

Atualmente, a Aperam BioEnergia tem acordos com a Samarco, para o uso do biocombustível nas usinas de Pelotização 3 e 4 no Complexo de Ubu, no Espírito Santo, e com a Nexa Resources, que tem o objetivo de substituir o uso de combustíveis fósseis na produção de óxido de zinco na unidade metalúrgica de Três Marias (MG).

SOBRE O PRÊMIO ESG

O Prêmio ESG é o maior reconhecimento de ESG do Brasil, com a finalidade de reconhecer e divulgar as melhores práticas de ESG, tornando os cases vencedores um modelo para o mercado. Realizado anualmente, o Prêmio ESG reúne organizações públicas, privadas e cooperativas, que se habilitam a apresentar seus cases de sucesso na gestão ambiental, social e governança.