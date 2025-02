O Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus) lança o programa de visitas técnicas direcionado a estudantes e profissionais das áreas de Medicina Veterinária, Biologia e ciências afins. O objetivo da iniciativa é promover o aprendizado prático e gerar recursos para a manutenção dos animais silvestres resgatados e em processo de reabilitação.

As visitas serão realizadas em grupos previamente agendados e contarão com uma programação específica, permitindo aos participantes uma imersão nos bastidores do zoológico. Acompanhados por técnicos especializados do Cebus, os visitantes poderão conhecer de perto o funcionamento do atendimento veterinário e os procedimentos biológicos adotados para a recuperação da fauna silvestre.

Além da visita guiada, os participantes contarão com um processo de mentoria conduzido pelos especialistas da instituição, que oferecerão orientação personalizada e aprofundamento técnico. Essa experiência visa aprimorar o conhecimento acadêmico e profissional, proporcionando uma vivência enriquecedora no manejo e cuidados com animais silvestres.

Toda a renda obtida com a venda dos ingressos será destinada exclusivamente ao sustento e bem-estar dos animais atendidos pelo Cebus, reforçando o compromisso da instituição com a conservação da biodiversidade.

De acordo com o veterinário do Cebus, Lélio Costa, a iniciativa é fundamental para ampliar a conscientização sobre a fauna silvestre e seus desafios. “Nosso objetivo é proporcionar aos estudantes uma experiência prática e enriquecedora, ao mesmo tempo em que garantimos recursos para manter e reabilitar os animais que chegam até nós. Essa troca de conhecimento é essencial para a formação de futuros profissionais comprometidos com a preservação da biodiversidade”.

As visitas técnicas estão restritas à área do Cebus, sem acesso às dependências do Clube Usipa. Para informações sobre agendamentos, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: cebus@usipa.com.br.