O Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus) recebeu um importante reforço para a continuidade do Programa de Reabilitação da Fauna Sem Lar. A doação de equipamentos no valor de R$ 15 mil, realizada pela Associação Regional de Proteção Ambiental do Vale do Aço (Arpava), garantirá melhores condições de atendimento aos animais acolhidos pelo centro, que recebe espécies silvestres de mais de 40 cidades do Leste de Minas Gerais.

A doação foi viabilizada por meio da Promotoria de Meio Ambiente de Ipatinga, com recursos oriundos de transações penais. Foram adquiridos equipamentos essenciais como mesa cirúrgica para atendimento veterinário, foco móvel de teto e aparelho de ar-condicionado. Os itens atenderão às novas exigências operacionais da instituição, que está com seu bloco cirúrgico em reforma, com conclusão prevista para junho de 2025. A obra é realizada por meio de verba advinda da Prefeitura de Ipatinga, por meio de emenda impositiva do vereador Ley do Trânsito.

Com mais de 60 anos de história, a A.E.R. Usipa mantém o Cebus – Centro de Biodiversidade da Usipa, que tem registro no Ibama desde 2002 e é referência no acolhimento, tratamento e reabilitação de animais silvestres em risco. Desde 2017, a Usipa mantém um Termo de Cooperação com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), que regula e legitima as ações do Programa de Reabilitação da Fauna Sem Lar, permitindo parcerias como a da Arpava.

Até maio de 2025, o programa já contabilizava mais de 3.300 atendimentos. Desses, cerca de 1.200 animais, puderam retornar à natureza. Outros 300 ainda estão em tratamento ou aguardando destinação por parte dos órgãos ambientais competentes. O Cebus acolhe uma média de 500 animais por ano, muitos vítimas de atropelamentos, queimadas, choques elétricos, ataques de animais domésticos ou impactos de urbanização, como vidraças e linhas de pipa e tráfico.

Entre os animais atendidos estão gambás, quatis, lobos-guarás, felinos como onças-pardas e jaguatiricas, além de cervos, gaviões, corujas, papagaios, tucanos, araras, maritacas e diversos répteis, muitos com fraturas ou traumas graves.

Reconhecido nacionalmente, o Programa de Reabilitação da Fauna Sem Lar foi agraciado com dois importantes prêmios em 2018: o Prêmio Hugo Werneck (Melhor Exemplo em Fauna) e o Prêmio Natureza Gerais (Menção Honrosa – Melhor Programa de Fauna), reafirmando seu compromisso com a preservação ambiental e o bem-estar da fauna silvestre brasileira.

A Usipa reitera seu compromisso com a causa ambiental e agradece à Arpava e à Promotoria de Meio Ambiente de Ipatinga pelo apoio fundamental para que esse trabalho continue salvando vidas e contribuindo para a conservação da biodiversidade.