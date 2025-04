Reconstituir a biodiversidade por meio da reintrodução de espécies ameaçadas da Mata Atlântica. Com esse objetivo, a Cenibra realizou, no dia 4 de abril, a primeira soltura de cinco casais de Jacutingas na região da Ponte Perdida — uma área de proteção ambiental localizada no Parque Estadual do Rio Doce (Perd), sob gestão do Instituto Estadual de Florestas (IEF), no município de Bom Jesus do Galho (MG).

A iniciativa marca um passo significativo para a conservação ambiental e integra as comemorações dos 35 anos do Projeto Mutum, conduzido em parceria com a Sociedade de Pesquisa do Manejo e Reprodução da Fauna Silvestre (Crax).

A Jacutinga (Aburria jacutinga), ave nativa da Mata Atlântica, tem papel crucial na regeneração florestal por ser uma eficiente dispersora de sementes. Alimentando-se de mais de 40 espécies diferentes de frutos, contribui diretamente para o equilíbrio ecológico do bioma. No entanto, a caça ilegal e a destruição de seu habitat natural colocaram a espécie em risco de extinção em várias regiões do Brasil.

A reintrodução das Jacutingas representa não apenas uma ação concreta de preservação, mas também um reforço na promoção da educação ambiental e no fortalecimento do compromisso com a sustentabilidade. Segundo os idealizadores do projeto, iniciativas como essa são fundamentais para garantir o futuro das espécies nativas e a saúde dos ecossistemas brasileiros. Para Thales Claussem, analista ambiental da Cenibra, a soltura de casais de Jacutinga propicia a reprodução e reforça a população da espécie no ambiente natural. “Essas iniciativas fazem com que a comunidade de fauna local esteja cada vez mais próxima ao que era décadas atrás”, destaca Thales, responsável técnico do projeto Mutum.

A iniciativa é uma extensão das ações realizadas na RPPN Fazenda Macedônia, em Ipaba/MG. Ao todo 140 indivíduos de Jacutinga já foram reintroduzidos à natureza. Além da observação de 59 filhotes em vida livre oriundos das aves reintroduzidas que é um avanço considerável na recuperação da espécie.

Para Roberto Azeredo, presidente da Crax, o número de filhotes nascidos pode ser ainda maior, visto que a proteção dos pais torna a observação direta um desafio. “A Jacutinga tem uma habilidade notável em camuflar seus filhotes ao perceberem a presença humana, mesmo assim, os resultados são promissores para a conservação da espécie”, explica Roberto.

A parceria entre a Cenibra e a Crax Brasil é um exemplo concreto de como a colaboração entre o setor privado e as organizações científicas podem gerar resultados eficazes na conservação ambiental. Ao completar 35 anos de trabalho conjunto, o projeto Mutum reafirma o compromisso de ambas as instituições com a preservação da natureza e o futuro sustentável.

PROJETO MUTUM

Desde 1990, a Cenibra, em parceria com a Sociedade de Pesquisa do Manejo e da Reprodução da Fauna Silvestre (Crax), desenvolve o Projeto Mutum na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Macedônia, em Ipaba/MG. O projeto tem como objetivo principal a reintrodução de aves silvestres ameaçadas de extinção em seu habitat natural.

O Projeto Mutum já reintroduziu mais de 500 aves de sete espécies diferentes na natureza, sendo o Mutum-do-sudeste (Craxblumenbachii), do Macuco (Tinamussolitarius), da Capoeira (Odontophoruscapueira), do Jaó-do-sul (Crypturellus n. noctivagus), do Inhambuaçu (Crypturellusobsoletus), do Jacuaçu (Penelope obscura bronzina) e da Jacutinga (Aburria jacutinga). Esse trabalho pioneiro, aliado ao manejo sustentável e à educação ambiental, tornou-se referência nacional e internacional.

SOBRE A CENIBRA

Localizada no leste de Minas Gerais, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. (Cenibra), opera com uma unidade industrial no município de Belo Oriente (MG), com duas linhas de produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto e capacidade instalada de 1.200.000 toneladas/ano. A empresa está presente em mais de 80 municípios mineiros, gerando mais de 8 mil empregos diretos. É a primeira empresa do setor florestal reconhecida pela Certificação Life por seu compromisso com a conservação da biodiversidade.