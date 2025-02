Implementada há quatro anos, a Central de Monitoramento Ambiental da Usiminas em Ipatinga, permite o gerenciamento de emissões atmosféricas, efluentes líquidos e da qualidade do ar do município por meio da coleta de dados em tempo real e de equipe dedicada 24 horas por dia. O local se tornou uma referência na indústria do aço e uma ferramenta importante para a gestão e para o trabalho de redução dos impactos ambientais que podem incomodar a comunidade.

A Central fornece informações técnicas confiáveis que possibilitam mais agilidade às ações para tratar possíveis impactos ambientais do processo industrial. A estrutura permite visualização e gerenciamento de forma contínua de diversos aspectos por meio de recursos como um amplo circuito de câmeras, a Rede Automática de Monitoramento de Partículas (Ramp); os resultados dos medidores contínuos de gases e particulados, disponíveis nas diversas fontes pontuais (chaminés) de emissões atmosféricas das Usinas de Ipatinga e Cubatão; dados dos medidores contínuos de taxa de deposição de partículas sedimentáveis, por meio da Rede Automática de Monitoramento de Partículas Sedimentáveis (ECOPS), instaladas nas nove estações em Ipatinga; sistemas que utilizam Inteligência Artificial para detecção de emissões em chaminés e efluentes; assim como resultados dos poluentes atmosféricos na qualidade do ar na cidade de Ipatinga, por meio das estações automáticas de qualidade do ar e meteorologia (RAMQAM).

“Estes recursos permitem a rápida tomada de decisão no dia a dia. Na Central, temos profissionais no monitoramento e no apoio direto junto às áreas de produção. Isso representa um alto investimento da Usiminas nos últimos anos em tecnologia para a gestão ambiental. Mostram que nosso compromisso é transformar nossos processos para produzir com eficiência, cuidado com o meio ambiente e consequentemente sermos bons vizinhos para a comunidade,” destaca o coordenador de Performance e Monitoramento Ambiental da Usiminas, Diego Miranda.