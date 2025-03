A última semana de março começa com previsão de chuvas para todas as regiões do país. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (24), um aviso de perigo potencial (nível amarelo) para diversas áreas do Brasil, indicando a possibilidade de temporais, ventos intensos e até queda de granizo.

As precipitações também devem atingir estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste, acompanhadas por rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h. De acordo com o Inmet, a faixa que se estende do Amapá ao Acre, incluindo os estados de Rondônia e Tocantins, além de partes do Maranhão, Piauí e Bahia, deve registrar chuvas de até 50 mm no período de 24 horas.

O alerta também se estende às regiões Sul e Centro-Oeste. Áreas do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul estão sob aviso de tempestade, com previsão de volumes de até 50 mm em 24 horas, ventos intensos e risco de queda de granizo.

Os avisos meteorológicos do Inmet seguem válidos até a manhã desta terça-feira (25), quando novas atualizações devem ser divulgadas. Autoridades recomendam atenção redobrada, especialmente para motoristas e moradores de áreas suscetíveis a alagamentos e deslizamentos de terra.