O Rio de Janeiro segue enfrentando uma intensa onda de calor, alcançando nesta terça-feira (18) o terceiro dia consecutivo com temperaturas acima dos 40°C. A previsão do sistema de meteorologia Alerta Rio, da prefeitura, aponta que os termômetros podem atingir os 42°C nos próximos dias.

Segundo a Agência Brasil, nesta segunda-feira (17), a cidade registrou 44°C, a temperatura mais alta desde 2014. No domingo (16), os termômetros já haviam marcado 40,4°C. Com a onda de calor, a capital fluminense atingiu, às 12h35 da segunda-feira, o Nível 4 de alerta, o segundo mais alto em uma escala que vai até 5. É a primeira vez que o Rio chega a esse patamar desde a implantação do sistema de classificação, em junho de 2024.

O Nível 4 é decretado quando os índices de calor variam entre 40°C e 44°C, com previsão de permanência ou aumento por ao menos três dias seguidos. De acordo com o Alerta Rio, um sistema de alta pressão no oceano tem influenciado o tempo na cidade, mantendo as altas temperaturas até sexta-feira (21).

MEDIDAS ADOTADAS

Com a elevação do alerta, a prefeitura do Rio implementou uma série de medidas para amenizar os efeitos do calor extremo. Entre as iniciativas, está a indicação de locais públicos como pontos de resfriamento, além da oferta de estações de hidratação e distribuição de água. Também há a recomendação para cancelamento ou adiamento de eventos de médio e grande porte ao ar livre.

A população pode conferir a relação de pontos de resfriamento pelo aplicativo do Centro de Operações Rio (COR).

CUIDADOS PARA EVITAR PROBLEMAS DE SAÚDE

Diante das altas temperaturas, especialistas alertam para a necessidade de hidratação constante e evitam a exposição prolongada ao sol. A prefeitura recomenda que a população adote as seguintes medidas preventivas:

– Aumentar a ingestão de água ou sucos naturais sem açúcar;

– Priorizar alimentos leves, como frutas e saladas;

– Utilizar roupas frescas e leves;

– Evitar bebidas alcoólicas e refrigerantes;

– Reduzir a exposição ao sol entre 10h e 16h;

– Usar protetor solar e chapéu de abas largas;

– Crianças e idosos devem ter atenção redobrada;

– Trabalhadores expostos ao sol devem realizar pausas frequentes para hidratação.

Caso alguém apresente sintomas como tontura, fraqueza ou mal-estar, é recomendável procurar uma unidade de saúde imediatamente.

UMIDADE DO AR E IMPACTO NA SAÚDE

Além das altas temperaturas, a umidade relativa do ar também preocupa. Para esta terça-feira, a previsão é de que o índice varie entre 21% e 30%, o que pode causar desconforto respiratório. A prefeitura sugere medidas como o uso de soro fisiológico nos olhos e nariz, evitar a queima de lixo e manter ambientes bem arejados.

OS CINCO NÍVEIS DE CALOR NO RIO

Desde junho de 2024, a prefeitura do Rio de Janeiro adotou um sistema de classificação dos níveis de calor para monitoramento e prevenção. Os critérios são os seguintes:

Nível 1: Temperatura dentro da normalidade, sem previsão de calor extremo.

Nível 2: Registros ou previsão de temperatura entre 36°C e 40°C por um ou dois dias consecutivos.

Nível 3: Temperaturas entre 36°C e 40°C por três dias seguidos, com tendência de permanência ou aumento.

Nível 4: Temperaturas entre 40°C e 44°C por pelo menos três dias consecutivos.

Nível 5: O mais alto da escala, atingido quando as temperaturas se mantêm entre 40°C e 44°C por mais de três dias consecutivos.

Com a previsão de calor intenso nos próximos dias, a orientação das autoridades é para que a população fique atenta aos alertas e siga as recomendações para evitar problemas de saúde.