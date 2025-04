Na última semana, um novo hóspede deu entrada no Programa de Reabilitação da Fauna Sem Lar, mantido pelo Cebus, Centro de Biodiversidade da Usipa, em Ipatinga, um filhote de veado, ainda em fase de amamentação. O animal foi encontrado por trabalhadores rurais no município de Sabinópolis, após a provável morte de sua mãe por um ataque de outro animal.

A identificação exata da espécie é desafiadora, dada a semelhança entre as espécies de veados com ocorrência na região. No entanto, devido às características morfológicas apresentadas, acredita-se que se trate de um veado-catingueiro (Mazama gouazoubira), macho, com aproximadamente 20 dias de vida.

Levado ao Cebus por meio dos canais competentes, o animal passou por exames clínicos, que constataram um bom estado de saúde. Com isso, os cuidados neonatais e o processo de amamentação foram imediatamente iniciados pela equipe técnica.

“As primeiras horas são cruciais. Um filhote separado tão cedo da mãe precisa de suporte especializado para garantir seu desenvolvimento. O fato de estar saudável nos dá uma excelente perspectiva para sua evolução”, afirma o responsável técnico do Cebus, Lélio Costa e Silva.

As espécies de veado presentes na região, como o Mazama americana e o Mazama gouazoubira, não estão sob risco de extinção, ambas são consideradas “pouco preocupantes” pela IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza. Casos como este, em que os animais perdem contato com suas mães de forma precoce, comprometem o aprendizado de comportamentos essenciais para a vida livre.

O Cebus já abriga outro veado, fêmea, também acolhida ainda filhote após ser alimentada com mamadeira por fazendeiros da região. Tanto ela quanto o novo morador não têm condições de soltura, devendo permanecer sob os cuidados da instituição, aguardando definição de destinação pelos órgãos ambientais.

A atuação do Cebus reforça o compromisso da Usipa com a preservação da biodiversidade regional e o cuidado ético e técnico com os animais silvestres que, por diferentes motivos, perdem suas chances de sobrevivência na natureza.