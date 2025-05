Uma forte frente fria acompanhada de uma intensa massa de ar polar deve provocar queda acentuada de temperaturas em Minas Gerais entre quarta-feira (28) e sexta-feira (30), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O fenômeno, que atinge inicialmente a Região Sul do país, se espalha pelo Centro-Oeste, Sudeste e parte do Norte, marcando o primeiro episódio de friagem do ano.

De acordo com o Inmet, os efeitos da frente fria já começaram a ser sentidos nesta segunda-feira (26) no Rio Grande do Sul, com chuvas fortes e risco de granizo. A previsão é que as instabilidades avancem pelo estado gaúcho nos próximos dias, especialmente na Região da Campanha e no noroeste, onde há risco de tempestades severas a partir de terça-feira (27).

Na quarta-feira (28), uma massa de ar frio avança pelo oeste dos estados do Sul e deve causar um declínio expressivo das temperaturas. As mínimas podem se aproximar de 0°C, com previsão de geadas amplas e intensas na sexta-feira (30), principalmente nas áreas serranas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Há ainda possibilidade de neve entre a noite de quarta e a madrugada de quinta-feira (29) nas regiões serranas desses estados.

O avanço da massa polar deve atingir Minas Gerais a partir de quarta-feira (28), afetando principalmente o sul do estado. As temperaturas devem cair de forma significativa, com registro de frio intenso durante as madrugadas e possibilidade de geada em pontos mais elevados. A previsão inclui ainda o declínio das temperaturas em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, ampliando os efeitos do sistema climático no Sudeste e Centro-Oeste.

Embora o fenômeno seja comum nos meses mais frios, a intensidade da massa de ar frio chama atenção dos meteorologistas. O Inmet alerta para que a população fique atenta às atualizações da previsão do tempo, principalmente agricultores e moradores de áreas rurais, mais suscetíveis aos impactos do frio severo.

O fenômeno também deverá provocar queda brusca de temperatura em estados do Norte e Centro-Oeste, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre e sul do Amazonas. Em Cuiabá, por exemplo, a temperatura máxima deve cair 13°C em dois dias, passando de 34°C na terça-feira (27) para 21°C na quinta-feira (29).

O Inmet destaca que a combinação de ar frio e umidade cria as condições ideais para ocorrência de neve, especialmente quando as temperaturas mínimas variam entre 2°C e -2°C. Este é o primeiro registro de friagem em 2025, caracterizando a incursão de ar polar até áreas mais próximas da linha do Equador.

RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia recomenda atenção redobrada com os impactos do frio em pessoas vulneráveis, animais e plantações. A população deve se manter informada por meio dos canais oficiais e evitar exposição prolongada ao frio intenso, principalmente durante as madrugadas.