A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) deu mais um passo importante em direção à sustentabilidade com a implantação de uma usina solar na sua Sede Administrativa, localizada no bairro Cariru, em Ipatinga. A iniciativa está alinhada às boas práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança), reafirmando o compromisso da Instituição com o meio ambiente e a eficiência energética.

A usina conta com 202 placas fotovoltaicas de 550W cada e um inversor SolarEdge de 75kW, garantindo uma geração média mensal de 12.000 kWh. Com isso, a fatura de energia elétrica da sede será reduzida à taxa mínima da Cemig – Companhia Energética de Minas Gerais, proporcionando uma economia anual estimada em R$ 131.083,09.

A ação também representa um ganho ambiental significativo. A instalação evita a emissão de aproximadamente 29,8 toneladas de CO2 por ano, o que equivale ao plantio anual de cerca de 1.163 árvores.

A adoção da energia solar pela FSFX demonstra que a sustentabilidade pode caminhar junto à gestão responsável dos recursos, reforçando seu papel como agente transformador na construção de um futuro mais verde e consciente.

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

A Fundação São Francisco Xavier é uma entidade filantrópica que atua desde 1969 e conta com cerca de 6.200 colaboradores. Atualmente, administra duas unidades hospitalares, sendo o Hospital Márcio Cunha com cerca de 70% dos atendimentos pelo SUS, em Ipatinga, e o Hospital Municipal Carlos Chagas com 100% dos atendimentos pelo SUS, em Itabira (MG).

As unidades hospitalares têm uma gestão marcada pela responsabilidade, pela oferta de atendimentos de excelência e pelas melhores práticas de segurança. Além das unidades hospitalares, a Fundação é responsável por administrar a operadora de Planos de Saúde Usisaúde, que possui mais de 200 mil vidas, o Centro de Odontologia Integrada, que mantém os melhores indicadores de saúde bucal já divulgados no Brasil, e o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Vita, que soma mais de 160 mil vidas sob sua gestão.

Na área educacional, o Colégio São Francisco Xavier, unidade precursora localizada em Ipatinga, é referência em Educação na região, com cerca de 2 mil alunos, da educação infantil à formação técnica.