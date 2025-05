Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente e aniversário do Centro de Educação Ambiental da Aperam – Oikós. Para marcar a data, a Fundação Aperam Acesita celebra em dose dupla com uma programação especial gratuita, durante o mês de junho, voltada para estudantes e comunidade. Serão diversas ações, o Dia D com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Timóteo (Ascati), caminhada e passeio ciclístico até o Mirante do Oikós, roda de conversa, exposição, plantio de árvores e Desafio Ambiental.

A programação é realizada com a parceria da área de Meio Ambiente da Aperam, Prefeitura de Timóteo, Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano e Plano Integrado de Educação Ambiental (PIEA). Mais informações e inscrições pelo WhatsApp (31)3849-1101.

“Mais uma vez, estamos cumprindo nosso papel de conscientizar a população sobre o cuidado com o planeta, que é nossa casa. Em cada ação a ser realizada, nos unimos a outros parceiros e convidamos estudantes, associações e comunidade a estarem conosco, fazendo a diferença em outros espaços de Timóteo”, enfatizou Juliana Jácome, coordenadora de projetos da Fundação Aperam.

A programação foi aberta nesta sexta-feira (30/05), das 8h às 12h, com a ação Dia D – Amigos da Ascati – Economia Circular. A ação deu início a um mutirão para contribuir com a organização, limpeza e pintura da sede da associação. Colaboradores da Aperam e integrantes do Programa de Voluntariado Aperam Inoxidáveis (VAI), também participaram da iniciativa.

CONSCIENTIZAÇÃO

A Fundação Aperam e os parceiros do PIEA em Timóteo, estarão com diversas ações focadas na conscientização e sustentabilidade. No dia 03/06 (terça-feira) às 9h, será promovido o plantio de árvores no Pico do Ana Moura, para a recuperação ambiental da área. No dia 04/06 (quarta-feira), às 9h30, os parceiros do PIEA também conduzirão uma roda de conversa especial com alunos do 9º ano da Escola Municipal Limoeiro, abordando o tema incêndios florestais. Já nos dias 11 e 12/06 (quarta e quinta-feira), serão realizadas rodas de conversa com os colaboradores prestadores de serviços da Aperam, um diálogo sobre temas ambientais relevantes.

A abertura da Exposição: “Economia circular em cores: desenhando um mundo sustentável”, no Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita, no dia 05/06 (quinta-feira), às 14h, marca o Dia Mundial do Meio Ambiente. A iniciativa busca engajar alunos e professores como aliados do meio ambiente, conscientizando a comunidade escolar sobre a importância de reduzir o desperdício, minimizar os impactos ambientais e adotar práticas que respeitem os limites do nosso planeta. A exposição tem a parceria da Prefeitura de Timóteo, por meio das Secretarias de Educação e Subsecretaria de Meio Ambiente de Timóteo, SRE de Coronel Fabriciano, com apoio da Cenibra.

Ainda no dia 5 de junho, a Fundação Aperam lança o Desafio Ambiental, convocando as escolas a participarem da gincana de conscientização ambiental. A ação tem a parceria da área de Meio Ambiente da Aperam, Prefeitura de Timóteo, Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano e Ascati.

MIRANTE DO OIKÓS

Os amantes dos esportes ao ar livre vão poder apreciar as belezas do Oikós com o Passeio Ciclístico até o mirante, no dia 15/06 (domingo), concentração às 7h30, no Oikós. O percurso montanhoso tem 14 km (ida e volta), com grau de dificuldade pesado, indicado para ciclistas praticantes/profissionais. A inscrição é gratuita e limitada.

No dia 19/06 (quinta-feira), às 7h30, será a Missa de Corpus Christi no Mirante do Oikós. Encerrando a programação, no dia 28/06 (sábado), às 7h30, será a caminhada até o mirante do Oikós, com o mesmo percurso do passeio ciclístico, indicado somente para pessoas que já praticam atividade física. A inscrição é gratuita e limitada. No dia 29/06 (domingo), o Inox Bike terá a chegada da prova no Oikós.

Serviço:

Programação Mês do Meio Ambiente

Fundação Aperam Acesita – Centro de Educação Ambiental Oikós

Contato para mais informações e inscrições: WhatsApp (31)3849-1101.

Instagram e Facebook: @fundacaoaperam.