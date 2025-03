Visando aperfeiçoar o sistema de acondicionamento de lixo urbano na cidade, a Prefeitura de Ipatinga deu início, nessa quinta-feira (27), por meio da concessionária dos serviços, à instalação de contêineres para descarte de resíduos sólidos ao longo das avenidas Selim José de Sales e Alberto Giovannini, abrangendo os bairros Canaã e Bethânia. Serão 40 equipamentos distribuídos ao longo das duas vias nesta quinta-feira. Até o final do ano, mais de 180 contêineres serão instalados nos principais corredores urbanos da cidade.

As primeiras unidades do projeto-piloto foram instaladas na avenida Selim José de Sales, na área da feira do Canaã. O prefeito Gustavo Nunes acompanhou de perto a ação e destacou a importância da iniciativa para a limpeza urbana e a conscientização da população sobre o descarte correto do lixo.

“Fico muito feliz de ver essa ação acontecendo. A empresa responsável pela limpeza da cidade, a Vital Engenharia Ambiental, nos apresentou o projeto, e de imediato compreendemos a importância da iniciativa. É essencial garantir um local adequado para o descarte, especialmente em regiões de grande movimentação, como a feira do Canaã, onde há um alto fluxo de comerciantes ambulantes que impulsionam a economia local”, observou o prefeito.

OS EQUIPAMENTOS

Os novos contêineres possuem profundidade de 1m³ e são fabricados em plástico polietileno de alta densidade (PEAD) com proteção UV, material de maior resistência e durabilidade. Além disso, contam com quatro rodas giratórias de borracha, tampa articulada ao corpo e dreno para escoamento de líquidos, facilitando a manutenção e o manuseio dos resíduos.

Os contêineres de lixo são projetados para coletar e armazenar resíduos sólidos de forma adequada, incluindo materiais como papel, plástico, metal e vidro. Com essa ação, a prefeitura busca promover mais eficiência na gestão de resíduos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.

DESCARTE IRREGULAR

O objetivo é proporcionar mais organização ao descarte de resíduos e reduzir a reincidência do descarte irregular, um problema recorrente na cidade.

A prefeitura reforça que o descarte irregular de lixo compromete a limpeza urbana e gera danos ambientais. Para combater essa prática, a população pode denunciar casos do gênero por meio dos canais oficiais de atendimento da administração municipal.

A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) acrescenta: “O descarte irregular de entulhos é um perigo para todos. Se perceber, denuncie à Ouvidoria Municipal pelo 156 ou 3829-8514, ou pelo aplicativo ‘Fala Ipatinga! ’ no celular”.