Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, a Prefeitura de Ipatinga preparou uma série de atividades educativas, reflexivas e práticas para celebrar a Semana do Meio Ambiente 2025. Neste ano, a mobilização internacional traz como tema central o combate à poluição plástica, um dos maiores desafios ambientais da atualidade.

As ações em Ipatinga estão sendo desenvolvidas por meio de uma força-tarefa envolvendo as secretarias de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdtur) e Esporte, Cultura e Lazer (Semcel), com o apoio de entidades públicas e privadas comprometidas com a sustentabilidade.

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Mundial do Meio Ambiente busca chamar a atenção da sociedade para questões ambientais urgentes e estimular governos e cidadãos a adotarem práticas mais responsáveis com o planeta. O foco deste ano — a redução da poluição plástica — reforça o apelo à eliminação do uso indiscriminado de materiais não biodegradáveis e à promoção da economia circular.

PROGRAMAÇÃO

Como parte da programação especial, será realizado um curso de Diagnóstico e Proteção de Nascentes, nos dias 2, 3 e 4 de junho, das 8h às 17h. O curso é gratuito, e oferece apenas 12 vagas disponíveis. As inscrições devem ser feitas até o dia 29 de maio pelo link: http://sympla.com.br/evento/curso-de-diagnosticoe-protecao-de-nascentes/2964513

Outra importante ação da Semana do Meio Ambiente é o I Seminário sobre Resíduos Sólidos do Vale do Aço, que acontece no dia 2 de junho, a partir das 13h, no auditório da FIEMG.O evento tem como objetivo reunir especialistas e representantes de diversos setores para debater práticas sustentáveis de gestão de resíduos sólidos e compartilhar experiências bem-sucedidas. Os interessados devem se inscrever pelo link: http://sympla.com.br/evento/i-seminario-sobre-residuos-sc-do-vale-do-aco/2964671

Encerrando a programação, no dia 7 de junho será promovido um passeio ecoturístico com o tema “Turismo verde e história: ecoturismo em Ipatinga”. A atividade inclui visitas a pontos turísticos, históricos e ambientalmente importantes do município. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail: ecoturismoemipatinga@gmail.com.

Com essa programação diversificada, a Semana do Meio Ambiente em Ipatinga reforça o compromisso do município com a educação ambiental, o uso consciente dos recursos naturais e a participação ativa da sociedade na construção de um futuro mais sustentável.