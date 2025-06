Com uma atuação pautada no respeito à vida em todas as suas formas, a Legião da Boa Vontade (LBV) desenvolve, há décadas, ações socioambientais que envolvem crianças, adolescentes, jovens, idosos e suas famílias na construção de uma cultura de paz, solidariedade e cuidado com a natureza. Em suas unidades socioeducacionais e humanitárias, a instituição realiza ações e campanhas de conscientização que destacam a importância da preservação do meio ambiente e do uso responsável dos recursos naturais.

Entre as diversas iniciativas, destacam-se oficinas ecológicas, hortas orgânicas, plantio de árvores, atividades lúdicas e reflexivas sobre a sustentabilidade, além da participação em mutirões de limpeza, caminhadas e atuação também em datas ambientais, como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nessas ações, a LBV busca formar cidadãos conscientes de seu papel na proteção do planeta, desde a infância.

PARCERIA SUSTENTÁVEL: PROJETO ELETROSOLIDÁRIO

Entre as ações de destaque, a LBV também integra o Projeto Eletrosolidário, promovido pela Indústria FOX. A iniciativa alia responsabilidade social à preservação ambiental, incentivando o descarte correto de resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Diversas entidades sociais aderem ao projeto em apoio às suas causas e em defesa do meio ambiente. Por meio do Eletrosolidário, a LBV amplia seu compromisso com práticas sustentáveis, contribuindo com a economia circular e reforçando sua atuação em favor da proteção ambiental e da inclusão social. São mais de 60 postos de coleta em todo o país. Consulte: www.lbv.org.br

EDUCAÇÃO COM PROPÓSITO AMBIENTAL

A proposta pedagógica da LBV “Educar com Espiritualidade Ecumênica”, visa o desenvolvimento integral dos atendidos, unindo conhecimentos acadêmicos e valores éticos e espirituais e ecumênicos. O meio ambiente é abordado de forma transversal, com projetos que incentivam o protagonismo infantojuvenil e o diálogo intergeracional. Um exemplo é a música “Cuida da Terra”, composta pelo professor Nilton Duarte, que atua no Instituto de Educação José de Paiva Netto, em São Paulo/SP. Lançada em 2008, a canção foi apresentada no Espetáculo Música Legionária (edição 2017) pelo Coral Ecumênico Infantojuvenil Boa Vontade e traz uma mensagem profunda sobre o cuidado com o planeta, expressa no diálogo entre uma criança e um adulto, representando diferentes gerações unidas pela responsabilidade ambiental. A música é amplamente utilizada nas ações socioeducativas e pedagógicas da LBV e veiculada em diversos meios de comunicação sensibilizando públicos de todas as idades.

Confira o videoclipe no YouTube:

RECONHECIMENTO POR BOAS PRÁTICAS

Como resultado desse trabalho contínuo de sensibilização e mobilização em favor do meio ambiente, a LBV recebeu, em 2022, o Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade & Amor à Natureza, na categoria “Melhor Canção”, com a música Cuida da Terra. Considerada o “Oscar da Ecologia”, a premiação reconhece boas práticas socioambientais e iniciativas que promovem a preservação ambiental no Brasil.

A LBV segue firme em sua missão de Educar com Espiritualidade Ecumênica, formando novas gerações mais conscientes, solidárias e comprometidas com o futuro da Terra.