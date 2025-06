Para cada bebê que nasce na maternidade do Hospital e Maternidade Vital Brazil (HMVB), em Timóteo, uma muda de árvore é presenteada para a família. A iniciativa do hospital agora conta com a parceria da Fundação Aperam Acesita, que faz a doação das mudas cultivadas no Centro de Educação Ambiental da Aperam – Oikós.

O projeto promove o atendimento humanizado na assistência materno-infantil, resgatando a essência do cuidado com empatia, escuta ativa, respeito à individualidade e valorização do vínculo entre paciente, família e equipe multiprofissional.

“Parabenizamos todos os idealizadores e envolvidos no Projeto ‘Raízes de Amor’ pela sensibilidade, visão e dedicação em promover uma saúde mais humana, afetuosa e transformadora. Que este projeto continue a florescer e inspirar novos caminhos no cuidado em saúde”, declara o gerente assistencial do HMVB, Dennes Quintão Vieira.

“As famílias terão a oportunidade de acompanhar o crescimento das crianças e, ao mesmo tempo, de uma árvore. Quando crescerem, essas árvores talvez já estejam frutificando vão fazer parte da história da família. A Fundação Aperam fortalece a iniciativa como forma de contribuir com a comunidade e com as futuras gerações”, declara Juliana Jácome, coordenadora de Projetos da Fundação Aperam.

PLANTIO DE MUDAS

Com quase 1 mil hectares de área preservada, o Oikós produz mudas nativas, frutíferas e ornamentais para reflorestamento e doação para comunidade. O Centro de Educação Ambiental da Aperam está localizado dentro dos domínios da Mata Atlântica e do perímetro urbano de Timóteo, cercado por matas secundárias, nascentes e grande diversidade de espécies de plantas e animais. O espaço está aberto a visitação gratuita de segunda à sexta, das 8h às 17h.