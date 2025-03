Na celebração do Dia da Água, o produtor rural Janderson Lima, do bairro Taúbas, em Ipatinga, tem motivos de sobra para comemorar. Por meio do programa Usiminas Mobiliza Todos Pela Água, que completou 10 anos em 2025, as nascentes em sua propriedade foram protegidas e já trouxeram bons frutos. Além disso, as estradas que dão acesso ao sítio se tornaram mais acessíveis e seguras, proporcionando uma contribuição direta na qualidade de vida da comunidade local.

“A água é essencial não só para abastecer nossa casa, mas também para irrigar o jardim, a capineira e para a criação de tilápias. Hoje, temos cinco nascentes protegidas em nossa propriedade, que fazem parte do córrego Taúbas, que deságua no Ribeirão Ipanema. O apoio da Usiminas tem sido fundamental, especialmente com a melhoria das estradas rurais, que facilitam o acesso aos insumos e trazem mais qualidade de vida para nossa comunidade. Se a estrada não fosse bem cuidada, não teríamos o acesso facilitado, algo essencial para nossa realidade rural. Estamos a 10 km do Centro de Ipatinga e a 4 km do bairro Bethânia, o mais próximo”, destaca Janderson.

Lucas Lima, diretor de Segurança e Meio Ambiente da Usiminas, destaca a importância do programa. “O Mobiliza Todos Pela Água é uma das principais iniciativas da empresa junto à comunidade e, ao longo de 10 anos tem contribuído diretamente para o aumento da geração hídrica na região. Este programa vai além da preservação ambiental, gerando benefícios duradouros para as comunidades locais”, destaca.

O PROGRAMA

Até o momento, quase 7 mil nascentes foram mapeadas pelo Mobiliza Todos Pela Água, com mais de 2.200 já protegidas, beneficiando aproximadamente 1,5 milhão de pessoas.