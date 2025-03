Um importante ponto turístico para a região a ser revitalizado. Esta é a proposta do projeto “EcoArte Jacroá”, fruto da ação de jovens participantes do projeto Pulsar Jovem pelo Rio Doce, criado dentro do programa de reparação das cidades atingidas pela barragem do Fundão em 2015. Neste sábado (29), Marliéria se movimenta com as ações de inauguração do “novo mirante” do Jacroá. Ele passou por um processo de pintura artística pela artista Simone Quintão, teve plantio de árvores em seu entrono será entregue à comunidade em uma grande festa.

Durante três meses, os proponentes do projeto “EcoArte Jacroá” levaram para os jovens das escolas municipal e estadual de Marliéria vivências e oficinas de conscientização e/ou preservação ambiental, como plantio de árvores e palestras. Amanhã, está programada apresentação teatral “O Parque, com o Espaço Dama, do violeiro Matheus Horta, aluno da E. M. Liberato de Castro e da banda Arena, de Ipatinga, que vão fechar a realização do projeto com uma festa que promete encantar a todos.

O Mirante do Pico Jacroá é considerado um dos mais significativos pontos turísticos do Vale do Aço. Bastante visitado por turistas e moradores por sua magnífica paisagem, ele compõe a estrutura do Parque Estadual do Rio Doce. Além de seu valor natural, o Pico do Jacroá tem ainda uma importância cultural para os moradores de Marliéria e das regiões vizinhas por ser considerado um símbolo de resistência e preservação ambiental. Nos últimos anos, no entanto, ele tem sofrido ações de vandalismo, o que provocou o distanciamento de pessoas. “Os jovens viram no local uma oportunidade de colocar em prática o que aprenderam no projeto Pulsar e com a criação do “EcoArte Jacroá”, esperam que a população aprenda a olhar com mais carinho para este imenso patrimônio”, comenta a engenheira ambiental Moara Fernandes, educadora do projeto Pulsar, uma das responsáveis pelo grupo de jovens de Marliéria.

DEZENAS DE PROJETOS ESTÃO SENDO IMPLANTADOS

O projeto Pulsar Jovem pelo Rio Doce é uma realização da Fundação Geraldo Perlingeiro Abreu (FGPA), de Ipatinga, e faz parte do Programa 33 da extinta Fundação Renova – Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce. O objetivo é contemplar a implementação de medidas de educação socioambiental, em parceria com as prefeituras dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão através do estímulo ao protagonismo juvenil, envolvendo a formação de 1100 jovens.

Ao todo, 33 cidades foram alcançadas pelo Pulsar que está na fase de implementação de projetos idealizados pelos jovens. No total são 104 projetos das áreas de Educação Ambiental (50 projetos), Conservação e Restauração Ambiental (28), Resíduos Sólidos (18) e manejo sustentável de água (11).

Durante 13 meses, os jovens receberam formação através de atividades presenciais e on-line, organizadas em 3 (três) etapas: 1º – formação teórica e prática (120 horas); 2º – elaboração de projetos (60 horas) e 3º – implementação de projetos (120 horas). A equipe técnica de educadores que esteve atuando na capacitação dos jovens é composta por pedagogos, biólogos, psicólogos, comunicólogos, historiadores, filósofos e especialistas em empreendedorismo.

Para uma das coordenadoras do Pulsar Jovem, Ana Marta Aparecida de Souza Inez, o projeto vem trazer grandes mudanças em nossa região. “É um grande movimento de atividades e ações que os jovens idealizaram e agora estão implementando nos municípios. O protagonismo juvenil tem surtido bons resultados pois são jovens conscientes de seu espaço na sociedade e que almejam um futuro melhor para todos”, avalia a pedagoga.

A também pedagoga e coordenadora do Pulsar, Aparecida Assis, acredita que mudanças significativas podem advir da implementação dos projetos. “Estão sendo lançadas sementes de consciência ambiental ao longo de todo o rio Doce, em Minas Gerais e queremos que elas cresçam com a força da juventude. São projetos que tiveram parcerias de prefeituras e instituições de peso como Copasa, IEF, entre outras, e agora cabe à população manter vivas estas sementes para que elas floresçam e deem bons frutos”, diz.

São as seguintes cidades que estão incluídas no projeto Pulsar Jovem pelo Rio Doce: Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Conselheiro Pena, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Mariana, Naque, Periquito, Pingo D’Água, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Santana do Paraíso, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Sobrália, Timóteo e Tumiritinga.

Serviço:

Finalização do projeto “EcoArte Jacroá”, em Marliéria

Local: Pico do Jacroá – Marliéria

Horário: das 8h às 12h

Outras informações:

https://pulsarjovempeloriodoce.com.br/

https://www.instagram.com/pulsarjovempeloriodoce/