A Usiminas compõe, pelo terceiro ano consecutivo, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3), a bolsa de valores brasileira. A 20ª carteira, válida para o ciclo 2025/2026, reúne 82 empresas de 40 setores. A Usiminas segue sendo a única representante da indústria do aço no índice.

Criado em 2005 pela B3, o ISE é uma iniciativa pioneira na América Latina e o quarto índice de sustentabilidade lançado no mundo. Ele avalia o desempenho das companhias a partir de critérios de sustentabilidade corporativa, envolvendo aspectos como governança, capital humano, meio ambiente, modelo de negócio, mudanças climáticas e capital social.

A inclusão consecutiva da Usiminas no índice reforça o compromisso da empresa com a responsabilidade socioambiental e com a gestão transparente e sustentável dos seus negócios. “A seleção para o ISE reflete o nosso compromisso contínuo com a sustentabilidade, integrando práticas responsáveis aos nossos processos e valorizando o respeito à comunidade e ao meio ambiente”, ressalta Danielle Pinto Maia, da área de Sustentabilidade da Usiminas.

Danielle explica ainda porque é importante permanência no índice. “A participação no ISE B3 fortalece a reputação institucional, a atração de investidores que priorizam empresas com boas práticas ESG (Ambiental, Social e Governança) e a oportunidade de aprimoramento contínuo dos nossos processos”, destaca.