Como parte da programação do mês do Meio Ambiente, a Usiminas promoveu nesta sexta-feira (6), um encontro com os professores do Centro Educacional Pedagógico e de Aperfeiçoamento Integral (Cepai), de Ipatinga. A iniciativa integra o Programa de Educação Ambiental (PEA) da empresa e busca promover a troca de conhecimentos e oferecer ferramentas práticas para a aplicação da temática ambiental em sala de aula.

Durante o encontro, os participantes puderam aprender sobre o trabalho de áreas verdes mantidas pela empresa, vivenciar atividades que podem ser adaptadas para o contexto escolar e reforçar o compromisso com a conscientização ambiental.

De acordo com Maysa Almeida, da área de Meio Ambiente da Usiminas, a ação marca um importante passo no fortalecimento das práticas de educação ambiental. “A iniciativa é muito significativa, principalmente pela troca de conhecimentos, interação e preparação para que esses educadores possam atuar como multiplicadores do tema. A ideia é que eles levem esse conteúdo para o ambiente escolar, contribuindo para a construção de escolas mais conscientes e promovendo a responsabilidade socioambiental entre os alunos”, afirma.

A coordenadora do Cepai, Alice Souza Ribeiro, destacou o impacto positivo da atividade na formação dos professores. “A partir de agora, nós iremos desenvolver um trabalho diferenciado depois do que foi apresentado aqui. Trabalhamos com educação ambiental e é fundamental que estejamos sempre em capacitação. As ideias de atividades apresentadas foram muito valiosas, especialmente por despertar nos professores o interesse em aplicar metodologias de observação, percepção dos sons da natureza e interpretação dos ambientes naturais junto aos alunos”, destaca.