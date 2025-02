A Usiminas investiu R$ 4 milhões em duas coberturas infláveis no Pátio de Carvão e Coque do Centro Industrial de Ipatinga. As tendas foram instaladas recentemente e estão em avaliação com o objetivo principal de reduzir as emissões fugitivas de material particulado, conhecido como pó preto, que pode gerar incômodo para a comunidade.

A cobertura foi implantada no pátio 1, localizado próximo aos bairros Centro e Vila Ipanema, e permite que todo o manuseio do coque seja realizado em seu interior. Isso evita que o material particulado seja transportado pelos ventos para a comunidade. Além disso, elimina a necessidade do uso de aspersores de água para controle de poeira, contribuindo para um uso mais racional de recursos naturais.

Marcello Barros Sabadini, gerente sênior de Pátios de Matérias-Primas da Usiminas, destaca a origem da iniciativa. “Buscamos essa solução no mercado, inspirados em uma empresa de mineração, e conseguimos adaptá-la para atender às nossas necessidades. Os ganhos para o meio ambiente são expressivos, já que toda a movimentação do material agora acontece dentro da cobertura”, explica.

Outro benefício da cobertura é manter o coque seco durante períodos chuvosos. Quando o coque absorve umidade, exige um consumo maior de combustível no Alto-Forno, o que impacta eficiência energética e pode influenciar na estabilidade do processo.

O projeto é piloto e segue em período de avaliação para possível ampliação do investimento de forma definitiva no futuro. “Essa solução é uma novidade para a Usiminas e já mostrou um desempenho muito bom em outros segmentos. É uma alternativa que acreditamos ser eficiente para os próximos anos”, afirma Wilian Oliveira Silva, gerente de Manutenção do Pátio de Matérias Primas e PCI.