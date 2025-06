Por Natália Brito (*)

É fundamental refletir sobre o impacto dessa disciplina nas cidades e nas casas. A arquitetura, muitas vezes associada a conceitos de estética, vai muito além disso. Ela tem um papel transformador e essencial na criação de espaços urbanos funcionais e acessíveis, além de proporcionar conforto e bem-estar nos lares. A verdadeira arquitetura não se limita à beleza, mas busca atender às necessidades sociais, promover a sustentabilidade e melhorar a vida das pessoas.

A arquitetura desempenha um papel fundamental na organização das cidades e no cotidiano das pessoas. Em Brasília, por exemplo, a obra de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer não se limita ao esplendor visual, mas foi pensada para resolver problemas práticos de mobilidade e acessibilidade. No entanto, é crucial que a estética nunca se sobreponha à função. Um bom projeto arquitetônico deve atender a necessidades reais da população, como a criação de espaços urbanos mais eficientes e acessíveis, o que é observado também em cidades como Copenhague e Curitiba, que adotam soluções verdes, promovendo a integração entre urbanismo e natureza.

Em termos residenciais, a arquitetura não se resume a gosto pessoal, mas sim a necessidades práticas do dia a dia. Casas bem projetadas devem priorizar luz natural, ventilação cruzada e o uso de materiais ecológicos para garantir não apenas conforto, mas também sustentabilidade. O uso de tecnologias que aumentam a eficiência energética e reduzem o impacto ambiental é essencial para criar lares mais saudáveis e econômicos, refletindo as novas demandas de uma sociedade mais consciente de seu papel no meio ambiente.

A arquitetura tem, portanto, um potencial transformador não apenas nas grandes cidades, mas também no modo como vivemos individualmente em nossas casas. Ao projetar espaços acessíveis, sustentáveis e funcionais, ela contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida. Ao comemorarmos o Dia Mundial da Arquitetura, que se aproxima, é crucial que repensemos a arquitetura como uma ferramenta essencial para criar um futuro mais inclusivo e sustentável, onde as necessidades sociais, ambientais e culturais sejam atendidas de maneira harmoniosa.

A arquitetura vai além da estética e da funcionalidade; ela é uma chave para a transformação social e ambiental. Com a visão certa, ela tem o poder de melhorar a vida das pessoas, proporcionando espaços que não apenas atendem às necessidades, mas também promovem um futuro mais sustentável e justo para todos. Celebrar a arquitetura é reconhecer sua importância na construção de cidades e casas que realmente melhorem o cotidiano dos cidadãos.

(*) Natália Brito é arquiteta e professora mestre, com 15 anos de experiência na área de projetos e 12 anos dedicados à educação. Ela possui a Formação DAP (Desenvolvimento Avançado de Projetos) e é cofundadora da Arqcalc, uma startup de Precificação de Projetos. Através de plataformas digitais, mentora milhares de profissionais da Arquitetura e Design, ajudando-os a aprimorar suas práticas e gestão