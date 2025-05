Por Natália Brito (*)

Com a chegada das temperaturas mais baixas, adaptar os ambientes internos se torna mais do que um gesto estético — é uma resposta emocional ao frio. Enquanto os termômetros caem em boa parte do Brasil, cresce o interesse por soluções que tornem os lares mais acolhedores. Mais do que cobertores e mantas, o segredo está na ambientação que une funcionalidade e sensações.

O inverno tropical brasileiro pode não contar com neve ou calefação central, mas ainda assim traz a necessidade de ressignificar os espaços da casa. Tons terrosos, iluminação quente e texturas naturais ganham protagonismo na busca por conforto.

“A luz certa muda tudo”, essa é a defesa do uso de luminárias com luz aconchegante, abajures baixos, arandelas e até velas aromáticas como recurso para criar cantinhos mais intimistas e calorosos. Além disso, o uso de tecidos como linho, veludo e tricô em mantas, cortinas e almofadas confere volume visual e conforto térmico. Tapetes macios e cortinas mais espessas ajudam a manter a temperatura interna agradável, especialmente em pisos frios.

Outro ponto importante é o resgate do “canto do descanso”: uma poltrona confortável perto de uma janela, uma pequena estante com livros ou plantas e uma bandeja de chá. Esses espaços, antes subestimados, têm sido valorizados como refúgios emocionais no lar.

(*) Natália Brito é arquiteta e professora mestre, com 15 anos de experiência na área de projetos e 12 anos dedicados à educação. Ela possui a Formação DAP (Desenvolvimento Avançado de Projetos) e é cofundadora da Arqcalc, uma startup de Precificação de Projetos. Através de plataformas digitais, mentora milhares de profissionais da Arquitetura e Design, ajudando-os a aprimorar suas práticas e gestão