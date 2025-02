Por Natália Brito (*)

A ascensão da inteligência artificial na arquitetura tem levantado um questionamento inquietante: seria essa tecnologia o prenúncio do fim dos projetos autorais? Com ferramentas cada vez mais sofisticadas, capazes de gerar plantas, renderizações e otimizações automáticas, a IA promete revolucionar o setor, mas também desperta receios sobre a desvalorização do arquiteto enquanto criador. No entanto, a realidade pode ser mais complexa do que um simples embate entre homem e máquina.

A tecnologia sempre teve um papel crucial na arquitetura. Do uso do CAD à modelagem BIM, cada avanço trouxe ganhos significativos em produtividade e precisão. Agora, a IA surge como um novo salto evolutivo, capaz de analisar grandes volumes de dados e sugerir soluções otimizadas em segundos. Softwares alimentados por machine learning podem identificar padrões de uso de espaço, prever impactos ambientais e até gerar projetos com base em preferências estéticas. Isso significa, então, que os arquitetos perderão sua relevância?

A resposta não é tão simples. Ainda que a IA seja uma ferramenta poderosa, ela não substitui a percepção humana. Arquitetura não se trata apenas de otimização e eficiência; ela é, acima de tudo, uma expressão cultural e sensível das necessidades humanas. Um projeto arquitetônico bem-sucedido vai além da funcionalidade: ele traduz emoções, identidade e intencionalidade, elementos que, até o momento, nenhuma inteligência artificial foi capaz de reproduzir com autenticidade.

O grande perigo não está na tecnologia em si, mas na forma como é utilizada. Se arquitetos e designers deixarem a IA tomar as rédeas da criação, correm o risco de transformar a profissão em mera execução mecânica. Contudo, se a tecnologia for incorporada como um suporte à criatividade humana, pode se tornar um aliado valioso. Em vez de encarar a IA como uma ameça, os profissionais devem explorá-la para automatizar tarefas repetitivas e ganhar tempo para o que realmente importa: pensar, projetar e inovar.

O futuro da arquitetura está na convergência entre homem e máquina. A IA pode sugerir alternativas, analisar dados e agilizar processos, mas a essência criativa da profissão ainda depende da intuição e experiência humana. No final das contas, a questão não é se a IA vai substituir arquitetos, mas sim quais arquitetos saberão usar essa tecnologia a seu favor. O desafio é abraçar a revolução digital sem perder de vista aquilo que torna um projeto verdadeiramente humano: sua alma.

(*) Natália Brito é arquiteta e professora mestre, com 15 anos de experiência na área de projetos e 12 anos dedicados à educação. Ela possui a Formação DAP (Desenvolvimento Avançado de Projetos) e é cofundadora da Arqcalc, uma startup de Precificação de Projetos. Através de plataformas digitais, mentora milhares de profissionais da Arquitetura e Design, ajudando-os a aprimorar suas práticas e gestão