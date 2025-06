Por Natália Brito (*)

O Brasil, com sua vasta riqueza cultural e histórica, é um destino perfeito para quem quer mergulhar no passado e entender a formação do país. Junho, com seu clima mais ameno em muitas regiões, é o momento ideal para explorar os tesouros culturais e históricos que o Brasil tem a oferecer. Se você está em busca de uma viagem que combine história, cultura e belezas naturais, confira esses destinos imperdíveis!

1 – OURO PRETO, MINAS GERAIS – O OURO DO BRASIL COLONIAL

Ouro Preto, Patrimônio Mundial da Humanidade, é uma das cidades mais emblemáticas do Brasil colonial. Fundada no século XVII, a cidade é um museu a céu aberto, com suas ruas de pedra, igrejas barrocas e casarões antigos. Em junho, as temperaturas mais amenas tornam a visita mais agradável, permitindo explorar a cidade a pé, apreciando a arquitetura e os detalhes de sua história.

Pontos turísticos:

– Igreja de São Francisco de Assis, uma das mais famosas da cidade, projetada por Aleijadinho.

– Museu da Inconfidência, onde você pode aprender sobre a Inconfidência Mineira e a luta pela independência.

– Praça Tiradentes e o Chafariz da Praça, que são marcos históricos.

2 – SALVADOR, BAHIA – A HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA

Salvador é um verdadeiro caldeirão cultural, com forte influência afro-brasileira e uma história que remonta ao período colonial. Junho, com o clima ameno, é o momento perfeito para explorar as ruas do Pelourinho, o bairro histórico de Salvador, e seus monumentos, igrejas e museus. A cidade é um excelente ponto de partida para conhecer as raízes culturais do Brasil, com seu patrimônio arquitetônico.

Pontos turísticos:

– Igreja de São Francisco, uma das mais belas igrejas barrocas do Brasil, com interior ornamentado com ouro.

– Elevador Lacerda e Mercado Modelo, que conectam a cidade baixa e alta, proporcionando vistas incríveis da Baía de Todos os Santos.

– Museu de Arte da Bahia (MAB), com acervo que reúne obras dos mestres do barroco e artistas contemporâneos.

3 – PARATY, RIO DE JANEIRO – A CIDADE COLONIAL E O PATRIMÔNIO CULTURAL

Paraty, um dos destinos mais charmosos do litoral fluminense, é conhecida por seu centro histórico bem preservado, com ruas de pedras e casarões coloniais. A cidade é um Patrimônio Mundial da Humanidade, que oferece aos turistas uma imersão na cultura e história do Brasil colonial. Junho, com temperaturas mais amenas, é uma ótima época para caminhar pelas ruas históricas de Paraty e aproveitar os eventos culturais que acontecem na cidade.

Pontos turísticos:

– Centro Histórico de Paraty, com suas ruas de pedras e arquitetura colonial.

– Igreja de Santa Rita e Igreja de Nossa Senhora do Rosário, ambas com arquitetura histórica.

– Casa da Cultura de Paraty, um ótimo lugar para conhecer mais sobre a história da cidade e sua relação com o ciclo do ouro.

4 – RECIFE, PERNAMBUCO – O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E AS RAÍZES CULTURAIS

Recife é uma cidade rica em história e cultura, com um centro histórico repleto de igrejas e museus, e uma forte influência do período colonial. Junho, com temperaturas mais amenas, é uma excelente época para explorar o Recife Antigo, o bairro histórico da cidade, e suas diversas atrações culturais. A cidade também é um importante centro do movimento cultural afro-brasileiro, o que enriquece ainda mais sua identidade.

Pontos turísticos:

– Marco Zero e o Recife Antigo, com suas construções históricas e o Museu do Frevo, que conta a história do ritmo que é a cara de Pernambuco.

– Igreja de São José do Ribamar, um belíssimo exemplo de arquitetura colonial.

– Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual e um importante edifício histórico.

5 – SÃO LUÍS, MARANHÃO – O CENTRO HISTÓRICO E A INFLUÊNCIA PORTUGUESA

São Luís, a capital do Maranhão, é uma cidade cheia de charme e história, com um centro histórico tombado como Patrimônio Mundial da Humanidade. Suas ruas de paralelepípedos, casarões coloniais e igrejas antigas contam a história do período colonial e da influência portuguesa na arquitetura local. Junho, com suas temperaturas amenas e festas de São João, é um ótimo mês para visitar a cidade.

Pontos turísticos:

– Centro Histórico de São Luís, com suas casas coloridas e igrejas centenárias.

– Palácio dos Leões, um importante edifício histórico que abriga o governo estadual.

– Teatro Arthur Azevedo, um dos teatros mais antigos do Brasil, onde você pode apreciar a cultura local.

Esses destinos no Brasil oferecem uma rica imersão em cultura, história e arquitetura. Junho, com seu clima mais agradável, é a época ideal para aproveitar as ruas históricas, as festas tradicionais e os eventos culturais que acontecem em várias dessas cidades. Cada lugar traz uma vivência única e revela um pouco mais sobre a formação do Brasil e a diversidade de suas influências.

(*) Natália Brito é arquiteta e professora mestre, com 15 anos de experiência na área de projetos e 12 anos dedicados à educação. Ela possui a Formação DAP (Desenvolvimento Avançado de Projetos) e é cofundadora da Arqcalc, uma startup de Precificação de Projetos. Através de plataformas digitais, mentora milhares de profissionais da Arquitetura e Design, ajudando-os a aprimorar suas práticas e gestão