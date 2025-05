Por Natália Brito (*)

Maio chega com uma delicadeza diferente. As temperaturas mudam, a luz da tarde fica mais suave e a casa parece pedir aconchego. É nesse clima que o Dia das Mães acontece. E, para marcar a data com carinho, não é preciso gastar muito. Um ambiente preparado com intenção já transforma o dia.

A primeira dica é olhar para o que já existe. Um vaso que estava esquecido, uma toalha guardada há tempos, uma peça que pertence à história da família — tudo isso pode ser usado para montar uma mesa com afeto. Não se trata de montar uma vitrine, mas de criar um espaço real, onde a beleza aparece justamente por estar carregada de significado.

Na mesa, pense em composições afetivas. Guardanapos de tecido, porta-talheres improvisados com fita de cetim e um menu escrito à mão — ainda que seja simples — valorizam a experiência. Use o que já existe em casa, combinando louças, cores e objetos que façam parte da história da sua mãe. Muitas vezes, uma toalha de mesa antiga ou uma peça herdada já conta uma história.

Se a ideia for preparar um café da manhã especial, vale apostar em uma bandeja decorada com carinho: frutas cortadas, uma florzinha em um copo pequeno, bilhetes escritos à mão e uma toalha delicada. É sobre fazer do cotidiano algo extraordinário — e isso só existe com atenção e presença.

Esse simples café, servido com flores frescas colhidas no quintal ou compradas na feira, já o torna especial. Um bilhete sobre o prato, uma música tocando ao fundo. Esses detalhes criam um ambiente que acolhe — e dizem, sem palavras, que houve cuidado.

Quem quiser, pode montar um cantinho com fotos de diferentes fases da vida da mãe. Não é preciso moldura: basta pendurar as imagens com pregadores ou deixá-las apoiadas sobre livros. Se houver crianças em casa, vale incluir desenhos, cartinhas ou corações recortados. Essa decoração simples, feita em família, costuma emocionar mais do que qualquer presente.

À mesa, misturar cores e louças diferentes pode trazer um ar leve e descontraído. Usar copos como vasinhos ou montar um prato com o doce preferido dela são pequenos gestos que carregam memória. E é disso que esse dia se trata: de lembrar, de valorizar, de agradecer.

O Dia das Mães pode durar poucas horas, mas a lembrança de um ambiente bonito, feito com o coração, permanece. E quando a casa se enche de afeto, não há decoração mais bonita do que essa.

(*) Natália Brito é arquiteta e professora mestre, com 15 anos de experiência na área de projetos e 12 anos dedicados à educação. Ela possui a Formação DAP (Desenvolvimento Avançado de Projetos) e é cofundadora da Arqcalc, uma startup de Precificação de Projetos. Através de plataformas digitais, mentora milhares de profissionais da Arquitetura e Design, ajudando-os a aprimorar suas práticas e gestão