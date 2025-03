Por Natália Brito (*)

A cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, está no centro de um debate urbanístico ousado: a construção do maior edifício do mundo. A proposta prevê um arranha-céu de 1.000 metros de altura, superando o Burj Khalifa, de Dubai, que atualmente detém o recorde com 828 metros. A ideia levanta entusiasmo e questionamentos, colocando em pauta os desafios técnicos, econômicos e urbanos de um empreendimento dessa magnitude fora dos grandes centros globais.

A iniciativa busca atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento regional, transformando Sorocaba em um polo de inovação. O projeto incluiria espaços comerciais, residenciais e turísticos, criando uma nova referência arquitetônica no país. No entanto, especialistas alertam para a complexidade da execução. Infraestrutura, sustentabilidade e viabilidade econômica são pontos cruciais que precisam ser analisados com rigor.

Para um edifício dessa envergadura, não basta erguer a estrutura; é necessário garantir sua funcionalidade a longo prazo. O impacto na mobilidade urbana, a necessidade de tecnologia de ponta e os altos custos de manutenção são desafios que exigem soluções inovadoras. Além disso, há a questão da demanda: existe mercado para ocupar uma torre desse porte em uma cidade de médio porte?

Enquanto algumas metrópoles mundiais justificam seus arranha-céus pelo alto fluxo de negócios e turismo, cidades menores podem enfrentar dificuldades para manter projetos tão ambiciosos. Por outro lado, defensores da proposta argumentam que um empreendimento desse nível poderia impulsionar a economia local, gerar empregos e atrair novas oportunidades.

O sucesso de um projeto desse porte depende de planejamento estratégico, estudos de impacto aprofundados e transparência na condução das etapas. Sem esses pilares, há o risco de o edifício se tornar um símbolo de desperdício em vez de progresso.

Independentemente do desfecho, a iniciativa levanta uma reflexão importante: até que ponto vale a pena apostar em marcos arquitetônicos grandiosos sem antes consolidar as bases para que eles sejam sustentáveis e funcionais? O futuro da arquitetura no Brasil pode ganhar um novo ícone, mas ele precisa ser mais do que um monumento – deve ser uma solução real para o crescimento urbano.

(*) Natália Brito é arquiteta e professora mestre, com 15 anos de experiência na área de projetos e 12 anos dedicados à educação. Ela possui a Formação DAP (Desenvolvimento Avançado de Projetos) e é cofundadora da Arqcalc, uma startup de Precificação de Projetos. Através de plataformas digitais, mentora milhares de profissionais da Arquitetura e Design, ajudando-os a aprimorar suas práticas e gestão