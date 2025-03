Por Natália Brito (*)

O mundo da decoração de interiores está sempre em movimento, e 2025 promete ser um ano de inovação, resgate de aconchego e mais personalidade nos lares. Com a busca crescente por ambientes que reflitam a identidade dos moradores, as tendências se afastam da padronização e abraçam o conforto, as texturas e uma paleta de cores mais envolvente. Confira algumas das principais apostas para transformar sua casa com estilo e funcionalidade.

1 – Cores quentes e naturais: Depois do domínio dos tons neutros e frios, 2025 traz de volta as cores quentes e naturais. Tons terrosos, como argila, terracota e verde oliva, prometem aquecer os ambientes e criar um clima mais acolhedor. Essas tonalidades são perfeitas para quem busca equilíbrio entre sofisticação e aconchego, podendo ser aplicadas em paredes, móveis ou detalhes decorativos.

2 – Móveis e acabamentos com toque artesanal: O feito à mão ganha ainda mais destaque, com móveis que valorizam técnicas artesanais e materiais naturais. Madeira bruta, fibras como rattan e palhinha, além de peças em cerâmica e pedra, são elementos que ajudam a criar uma atmosfera mais autêntica. A personalização também entra em cena, com móveis sob medida e designs únicos.

3 – Conforto acima de tudo: A casa é, antes de mais nada, um refúgio. Sofás e poltronas mais amplos e com tecidos aconchegantes, como bouclé e veludo, ganham espaço. Almofadas volumosas, mantas e tapetes felpudos reforçam a sensação de conforto, convidando ao descanso e ao bem-estar.

4 – Ambientes multifuncionais e flexíveis: Com a crescente tendência do home office e da necessidade de otimização dos espaços, móveis versáteis e ambientes multifuncionais seguem em alta. Mesas dobráveis, divisórias leves e móveis modulares permitem transformar os cômodos conforme a necessidade do momento, garantindo praticidade sem perder o charme.

5 – Iluminação estratégica e naturalidade: Luzes quentes e indiretas criam um clima intimista e aconchegante, substituindo a iluminação branca e fria. Além disso, a valorização da luz natural se torna essencial, com grandes janelas, cortinas leves e espelhos posicionados estrategicamente para refletir a claridade e ampliar os espaços.

6 – Verde dentro de casa: As plantas seguem sendo protagonistas na decoração. Além de trazerem frescor e vida, elas melhoram a qualidade do ar e criam um elo entre o interior e a natureza. Espécies como costela-de-adão, jiboia e lavanda são escolhas populares, assim como os jardins verticais, que permitem aproveitar bem cada cantinho.

7 – Minimalismo afetivo: Se por um lado o minimalismo continua influenciando a decoração, por outro, ele se torna mais afetivo e menos rígido. A proposta é manter espaços organizados e livres de excessos, mas sem abrir mão de elementos com significado pessoal, como objetos herdados, fotografias e peças artesanais.

Em 2025, o grande objetivo da decoração é transformar a casa em um verdadeiro refúgio de bem-estar, onde cada detalhe reflete a personalidade e as necessidades do morador. Mais do que seguir tendências, a chave para um lar perfeito é apostar no que faz sentido para você.

(*) Natália Brito é arquiteta e professora mestre, com 15 anos de experiência na área de projetos e 12 anos dedicados à educação. Ela possui a Formação DAP (Desenvolvimento Avançado de Projetos) e é cofundadora da Arqcalc, uma startup de Precificação de Projetos. Através de plataformas digitais, mentora milhares de profissionais da Arquitetura e Design, ajudando-os a aprimorar suas práticas e gestão