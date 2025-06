Por Alice Costa (*)

Existe um vilão elegante circulando entre nós. Ele não dá susto na porta, não late e nem ruge. Pelo contrário: é aceito em todos os lugares, traz sensação de liberdade e poder. Mas, se usado sem consciência, esse vilão sedutor chamado cartão de crédito pode destruir planos, sabotar sonhos e prender a vida financeira na prisão perpetua.

Pagar no cartão é confortável demais, eu sei. A compra acontece agora, mas o pagamento… ah, esse fica para depois. E é justamente aí que mora o perigo: ao adiar a dor do pagamento, perdemos a real noção do impacto daquela escolha. A ciência comportamental já mostrou que o cérebro reage diferente ao usar dinheiro em espécie ou cartão. Quando usamos o dinheiro físico, sentimos mais intensamente a saída do recurso. Já no cartão, o prazer da compra é dissociado da dor do pagamento.

E quando chega a fatura, ela é uma mistura de tudo: supermercado, delivery, remédio, presente, assinatura de streaming, gasolina… tudo junto, sem clareza do que de fato custou caro ou foi exagero. E aí, parcelamos mais um pouco, esticamos o limite e entramos num ciclo que parece inofensivo, mas que pode nos levar a um nível insustentável de endividamento.

Mas se é tão prejudicial, por que insistimos em usá-lo? Porque é difícil viver sem ele, principalmente em tempos digitais. Então, em vez de demonizá-lo por completo, que tal aprender a usar o cartão com inteligência e responsabilidade?

Aqui vão 3 dicas práticas para quem quer manter o controle:

1 – Estabeleça um teto para a fatura

Não gaste tudo que o banco permite. Crie seu próprio limite e, de preferência, acompanhe semanalmente como está avançando na meta estabelecida.

2 – Evite parcelamentos longos

Quanto mais parcelas você assume, menor é sua liberdade financeira no mês seguinte. Prefira pagar à vista no cartão (desde que com consciência) ou em poucas vezes. E nunca parcele itens de consumo rápido, como alimentação, gasolina.

3 – Pague a fatura integralmente. Sempre

Pagar o mínimo é convite direto para o rotativo — e os juros são os maiores do mercado. Se você não consegue quitar tudo, é sinal de que precisa rever o uso do cartão urgentemente.

O cartão de crédito não é, por si só, o problema. O problema está no uso impensado, automático, emocional. Antes de passar o cartão, pergunte-se: “Se eu tivesse que pagar em dinheiro agora, ainda compraria isso?”

Essa simples reflexão pode ser a diferença entre a liberdade e a prisão financeira.

(*) Alice Costa, CFP®, é engenheira com 10 anos de experiência em planejamento de projetos. Em 2018, migrou para o mercado financeiro como assessora de investimentos. Certificada como CFP® desde 2021, atua como planejadora financeira independente, ajudando indivíduos e pequenos negócios a atingir suas metas financeiras