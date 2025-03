Por Alice Costa (*)

No mês de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e essa é uma oportunidade para refletirmos sobre as conquistas e desafios das mulheres ao longo do tempo. No entanto, quando o assunto é dinheiro, ainda há um longo caminho a percorrer. Embora tenhamos avançado significativamente, as mulheres ainda enfrentam barreiras estruturais que impactam sua independência financeira e segurança no futuro.

Dados mostram que as mulheres ganham, em média, menos do que os homens na mesma função, têm mais dificuldade de acessar crédito e ainda assumem a maior parte do trabalho não remunerado em casa. Além disso, a expectativa de vida feminina é maior, o que significa que precisam planejar melhor sua aposentadoria para garantir uma velhice tranquila. Mas como equilibrar tudo isso em um cenário que ainda não favorece a equidade?

A primeira mudança precisa ser interna. Mulheres precisam se colocar como protagonistas de suas finanças, buscar educação financeira e exigir o reconhecimento que merecem no ambiente de trabalho. Negociar salários, investir para o longo prazo e empreender são estratégias que ajudam a reduzir a dependência financeira e construir um futuro mais seguro.

Além disso, é fundamental que políticas públicas e iniciativas privadas caminhem juntas para diminuir as desigualdades. Empregadores podem (e devem) promover ambientes mais igualitários, oferecendo salários justos, programas de mentoria e oportunidades reais de crescimento para mulheres em todas as áreas.

Mais do que reconhecimento, as mulheres merecem respeito, oportunidades e, acima de tudo, autonomia financeira. E você, já parou para refletir sobre o seu papel nessa transformação? Se quiser dar o primeiro passo para assumir o controle da sua vida financeira, comece se informando, buscando ajuda especializada e compartilhando esse conhecimento com outras mulheres. Juntas, podemos construir um futuro mais justo e próspero!

(*) Alice Costa, CFP®, é engenheira com 10 anos de experiência em planejamento de projetos. Em 2018, migrou para o mercado financeiro como assessora de investimentos. Certificada como CFP® desde 2021, atua como planejadora financeira independente, ajudando indivíduos e pequenos negócios a atingir suas metas financeiras