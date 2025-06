Por Alice Costa (*)

Você olha para o saldo da conta da empresa e pensa: “Esse negócio não dá dinheiro”. Mas será que o problema é realmente a falta de faturamento, ou a forma como o dinheiro está sendo gasto?

Essa é uma pergunta importante — e até desconfortável — que muitos empreendedores precisam fazer. Em vários atendimentos que faço, o diagnóstico é o mesmo: a empresa até fatura bem, mas o dono está retirando demais, misturando contas pessoais com as do negócio ou tomando decisões financeiras sem planejamento.

Vamos por partes. Se sua empresa não está vendendo, tem pouca demanda ou os preços praticados estão defasados, sim, há um problema de faturamento. Nesse caso, é necessário agir: revisar estratégias de vendas, entender o mercado, olhar para concorrência e melhorar seu posicionamento.

Agora, se a empresa fatura, mas o dinheiro desaparece rapidamente, é hora de olhar com sinceridade para os gastos. E não estou falando só das despesas do CNPJ. Muitas vezes, o próprio empreendedor está consumindo mais do que a empresa pode bancar — tirando adiantamentos constantes, misturando o cartão pessoal com o da firma ou fazendo retiradas sem controle.

Sim, você trabalha muito. Sim, você merece ganhar bem. Mas sua empresa precisa ter fôlego para crescer, se manter saudável e sobreviver aos altos e baixos do mercado. Quando o dono retira tudo o que entra, sem deixar reserva, sem capital de giro, a empresa vira um castelo de areia.

Um erro comum é pensar que, porque o dinheiro entrou no caixa, ele já pode ser usado. Mas será que ele já pagou os custos, os impostos, os fornecedores, o reinvestimento necessário?

Comece separando as finanças pessoais das empresariais. Estabeleça uma pró-labore fixo e não misture contas. Em seguida, faça um levantamento claro:

– Qual o faturamento bruto da empresa?

– Quais os custos fixos e variáveis?

– Quanto sobra de lucro líquido?

– Qual o valor ideal para sua retirada mensal?

Com essas respostas, você terá clareza para saber se a empresa precisa vender mais ou se você precisa reorganizar seus gastos.

Dinheiro é assunto sério. Para o negócio crescer, é preciso saber administrar. Nem sempre é a empresa que fatura pouco — às vezes, é o dono que está gastando além do que pode.

Se você sente que o dinheiro some e não consegue identificar por quê, talvez seja hora de buscar ajuda para fazer um diagnóstico financeiro e começar a organizar suas contas. O que não dá é para viver no escuro, culpando o faturamento quando, na verdade, o problema pode estar no controle.

(*) Alice Costa, CFP®, é engenheira com 10 anos de experiência em planejamento de projetos. Em 2018, migrou para o mercado financeiro como assessora de investimentos. Certificada como CFP® desde 2021, atua como planejadora financeira independente, ajudando indivíduos e pequenos negócios a atingir suas metas financeiras