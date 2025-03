Por Alice Costa (*)

A declaração do Imposto de Renda é vista por muitos como uma obrigação burocrática, mas, quando bem estruturada, pode se tornar uma ferramenta poderosa de planejamento financeiro. Ao analisar seus dados sob essa ótica, é possível obter uma visão detalhada do balanço patrimonial, permitindo melhores decisões financeiras ao longo do ano.

Seu Imposto de Renda Como um Raio-X Financeiro

Assim como empresas avaliam seus ativos, passivos e patrimônio líquido para medir sua saúde financeira, você pode aplicar essa mesma estratégia às suas finanças pessoais. A estrutura da Declaração do IR já organiza esses dados de forma semelhante, permitindo acompanhar a evolução patrimonial ano a ano.

A Receita Federal exige a declaração de diversos ativos e passivos, o que ajuda a organizar sua visão financeira.

Ativos

1 – Saldos em contas bancárias e investimentos:

– Contas correntes com saldo acima de R$ 140,00.

– Poupança, CDBs, Tesouro Direto, ações e fundos de investimento.

2 – Bens móveis e imóveis:

– Imóveis, como casas e apartamentos.

– Veículos, embarcações e aeronaves.

3 – Participações societárias e outros ativos:

– Empresas das quais você é sócio.

– Direitos de propriedade intelectual e participações em negócios.

Passivos

1 – Empréstimos e financiamentos:

– Financiamento imobiliário.

– Empréstimos bancários.

2 – Dívidas com terceiros:

– Parcelamentos de grandes compras.

– Dívidas em aberto registradas no SPC ou Serasa.

Ao comparar seu patrimônio líquido de um ano para outro, você pode verificar se houve crescimento financeiro, se suas dívidas aumentaram ou diminuíram e principalmente, se seu patrimônio está sendo construído de forma consistente.

Fazer a Declaração do Imposto de Renda não precisa ser apenas um dever burocrático. Quando utilizada estrategicamente, ela se transforma em uma poderosa ferramenta de planejamento financeiro. Aproveite essa oportunidade para entender melhor seu patrimônio, tomar decisões mais inteligentes e otimizar sua saúde financeira ao longo do tempo.

Vale lembrar ainda que o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda já começou no dia 17 de março e vai até 30 de maio. É fundamental organizar seus documentos com antecedência para evitar problemas e possíveis multas por atraso.

(*) Alice Costa, CFP®, é engenheira com 10 anos de experiência em planejamento de projetos. Em 2018, migrou para o mercado financeiro como assessora de investimentos. Certificada como CFP® desde 2021, atua como planejadora financeira independente, ajudando indivíduos e pequenos negócios a atingir suas metas financeiras