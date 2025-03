O piloto ipatinguense Igor Fraga fez sua estreia na Super Fórmula no último fim de semana em Suzuka, Japão pela equipe Ponos Nakajima. Apesar de um início complicado na primeira prova, Fraga mostrou resiliência e talento ao conquistar um excelente quinto lugar na corrida seguinte.

A Super Fórmula é considerada a segunda categoria mais veloz do automobilismo mundial, ficando atrás apenas da Fórmula 1. Com carros extremamente leves e aerodinâmicos, equipados com motores turbo de alta potência, a competição japonesa oferece um nível técnico elevado e desafiador.

Nos últimos anos, a categoria tem se consolidado como um verdadeiro campo de treinamento para pilotos que almejam a F1. Um exemplo recente é Liam Lawson, que brilhou na Super Fórmula em 2023 e agora faz sua estreia na Fórmula 1 em 2025 como piloto da Red Bull. Com isso, a Super Fórmula segue desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento de talentos para o cenário mundial do automobilismo.

Na primeira corrida, no sábado (8), Igor Fraga enfrentou problemas antes mesmo da largada. O piloto da Nakajima Racing acabou parando na brita durante a volta de alinhamento ao grid e, por isso, foi obrigado a partir dos boxes, ao invés de ocupar a oitava posição conquistada na classificação. Com isso, sua prova ficou comprometida e ele terminou apenas na 18ª colocação. A vitória ficou com Kakunoshin Ohta, que superou Ayumu Iwasa por apenas 0s2.

“Colocamos pneus usados para treinar largadas e depois trocamos os compostos. Na volta de alinhamento, eu queria sentir os pneus como se estivesse na corrida. Provavelmente forcei os freios e não consegui parar o carro, acabei na brita e tive de largar dos boxes”, explicou Fraga.

No domingo (9), já mais adaptado ao carro e às condições da pista, Fraga demonstrou todo o seu potencial. Com uma corrida consistente e bem planejada, ele terminou a prova na quinta colocação, conquistando seus primeiros pontos na competição.

A vitória na segunda corrida ficou com Tadasuke Makino, que completou um fim de semana perfeito para a equipe Dandelion, já que Ohta havia vencido no sábado. Makino liderou boa parte da corrida e reassumiu a ponta após a parada nos boxes, garantindo seu primeiro triunfo da temporada. Sho Tsuboi e Ayumu Iwasa completaram o pódio.

Com o resultado, Iwasa assume a liderança do campeonato com 30 pontos, seguido por Tsuboi (23) e Ohta (22). Igor Fraga, por sua vez, deixa Suzuka com um importante aprendizado e já mira a próxima etapa, que será disputada nos dias 19 e 20 de abril, em Motegi.

A estreia de Fraga na Super Fórmula mostrou os desafios da categoria, mas também evidenciou o potencial do piloto ipatinguense, que promete brigar por bons resultados odiums ao longo da temporada.

Igor Fraga tem entre seus patrocinadores a Gran Turismo, uma franquia de jogo de simulação de corridas que celebrando a estreia do piloto na Super Formula disponibilizou o visual do Ponos Nakajima que Igor usará na temporada 2025 para download na versão “Gran Turismo 7”.

Igor também conta com o apoio da Fanatec que produz volantes e pedais de alta precisão para simuladores e também o apoio da Anest Iwata pela qual ele correrá em paralelo na categoria GT300 no campeonato Super GT do Japão, que é a principal categoria de carros de turismo do país.