A desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atingiu 57,4% em abril de 2025, o maior índice negativo desde o início do atual mandato. O dado foi revelado por pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta quarta-feira, 23 de abril.

O levantamento mostra uma queda significativa na aprovação do presidente, que agora conta com apenas 39,2% de apoio popular. A deterioração da imagem do governo é evidenciada pelo aumento de sete pontos percentuais na desaprovação desde janeiro, quando o índice estava em 50,4%.

Na avaliação detalhada da gestão, 48% dos entrevistados consideram o governo “ruim” ou “péssimo”, enquanto apenas 26,6% classificam como “ótimo” ou “bom”. A percepção “regular” corresponde a 24,4% das respostas, com 1% dos participantes sem opinião formada.

A pesquisa, que ouviu 2.020 pessoas em 160 municípios das 27 unidades federativas do país entre os dias 16 e 19 de abril, possui margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O instituto realiza esse tipo de levantamento desde agosto de 2023, e os números atuais representam o pior desempenho do presidente no período.

O cenário político para 2026 também apresenta desafios para o atual presidente. Em pesquisa divulgada um dia antes, o mesmo instituto mostrou Lula tecnicamente empatado com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em uma eventual disputa presidencial, evidenciando a fragmentação do eleitorado e os obstáculos que o atual governo enfrenta para manter sua base de apoio.

*Com informações Estadão