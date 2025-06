Ao abrir a sessão deliberativa do Congresso na tarde desta terça-feira (17), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou que está na pauta a leitura do requerimento para a criação da CPMI que vai investigar as fraudes nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Na sessão conjunta, os parlamentares devem analisar cerca de 60 vetos presidenciais, além de projetos de lei orçamentária (PLN 1/2025 e PLN 3/2025) e de resolução do Congresso Nacional (PRN 3/2025 e PRN 2/2023).

A sessão foi aberta com mais de uma hora de atraso, contando com a presença inicial de 360 deputados e 60 senadores.

Ao ser questionado pelo senador Rogério Marinho (PL-RN) se faria a leitura do requerimento que cria a CPMI, Davi confirmou a previsão.

“A questão da leitura do requerimento que carece do número mínimo de assinaturas de deputados e deputadas, de senadores e senadoras, está prevista ainda na sessão do Congresso de hoje”.

Mais cedo, em entrevista à TV Senado, o senador Jaques Wagner (PT-BA) criticou a eventual instalação da CPMI do INSS. Para o parlamentar, que é vice-líder do Governo no Congresso Nacional, a comissão parlamentar de inquérito iria “gastar muita energia em algo que já foi investigado”.

“A Polícia Federal e a CGU [Controladoria-Geral da União] já investigaram. Já teve até bem sequestrado para garantir o pagamento. Já tem pessoas indiciadas. Eu não sei muito bem o que a CPMI vai esclarecer. De qualquer forma, nós não temos medo. O Brasil tinha que gastar suas energias naquilo que é fundamental, e a gente fica jogando uma coisa meio pessimista na sociedade. Mas, se tiver que ser, vamos levar os nossos e deixar a discussão acontecer”, disse.

*Agência Senado