O deputado federal Arthur Lira (PP) comprou uma mansão de R$ 10 milhões no Lago Sul, área nobre de Brasília, após deixar a presidência da Câmara dos Deputados. A transação ocorreu em 31 de janeiro deste ano, envolvendo um financiamento de R$ 7 milhões junto ao Banco de Brasília (BRB). As informações são do colunista Paulo Cappelli do portal Metrópoles.

A nova residência do parlamentar impressiona pelas dimensões: são 833 metros quadrados de área total, distribuídos em dois pavimentos, incluindo piscina e sistema de segurança reforçado com câmeras e cerca com arame farpado. Para concretizar a compra, Lira realizou um pagamento inicial de R$ 3 milhões, comprometendo-se com parcelas mensais superiores a R$ 100 mil.

O valor do imóvel chama atenção quando comparado aos bens declarados pelo deputado. Em 2022, durante sua última eleição, Lira informou possuir um patrimônio de R$ 5,9 milhões, incluindo propriedades em Alagoas. Como deputado federal, seu salário líquido é de R$ 35 mil mensais.

A propriedade foi adquirida do empresário Leonardo Nogueira Valverde de Morais, que havia comprado o imóvel em 2011 por R$ 3,6 milhões. Mesmo após deixar a presidência da Casa, Lira mantém influência significativa no Congresso Nacional, sendo designado relator do projeto sobre isenções no Imposto de Renda. O parlamentar planeja disputar uma vaga no Senado Federal por Alagoas nas eleições de 2026.