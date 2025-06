O ministro da Fazenda Fernando Haddad e deputados da oposição protagonizaram uma troca de acusações que culminou no encerramento antecipado de uma audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (11).

O clima de tensão se instalou após os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carlos Jordy (PL-RJ) criticarem a gestão econômica do governo federal. Os parlamentares deixaram a sessão antes da resposta do ministro, que classificou a atitude como “molecagem” e criticou a postura dos deputados que saíram do plenário sem ouvir seus argumentos.

Haddad relacionou o episódio à conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro durante as eleições de 2018, quando este não compareceu aos debates presidenciais. O ministro defendeu a importância do diálogo democrático e criticou a estratégia de fazer questionamentos apenas para ganhar visibilidade nas redes sociais.

A situação se agravou quando Carlos Jordy retornou ao plenário para exercer seu direito de resposta. O deputado rebateu as declarações do ministro, questionando sua formação em economia e criticando o desempenho econômico do atual governo. Jordy também acusou Haddad de reagir de forma desrespeitosa às críticas sobre o déficit fiscal e o aumento de impostos.

O presidente da audiência, deputado Rogério Correia (PT-MG), tentou restabelecer a ordem por diversas vezes, mas diante da impossibilidade de acordo entre as partes, optou por encerrar a sessão antes que todos os parlamentares inscritos pudessem se manifestar. O episódio evidencia o ambiente de polarização que ainda permeia as discussões sobre a política econômica nacional.