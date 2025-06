Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou em Belo Horizonte nesta quinta-feira (26), onde foi recepcionado por centenas de apoiadores no Aeroporto Internacional de Confins. O público, majoritariamente vestido de amarelo e portando bandeiras do PL, entoou palavras de ordem pedindo anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

A agenda do ex-mandatário na capital mineira incluiu encontros com lideranças políticas locais. Em sua primeira parada, Bolsonaro reuniu-se com Mateus Simões na Cidade Administrativa, em um encontro reservado. Na sequência, seguiu para um almoço fechado acompanhado por parlamentares do PL.

Entre os presentes no almoço, destacaram-se os deputados federais Nikolas Ferreira, Junio Amaral e Eros Biondini, todos do Partido Liberal. A comitiva também contou com a presença dos vereadores belo-horizontinos Pablo Almeida, Vile e Cláudio do Mundo Novo, igualmente filiados ao PL.

Ao chegar ao restaurante, por volta do meio-dia, o ex-presidente dedicou alguns minutos para cumprimentar apoiadores que o aguardavam na entrada do estabelecimento. Durante sua passagem por Belo Horizonte, Bolsonaro manteve-se discreto em relação à imprensa, optando por não conceder entrevistas.

A visita do ex-presidente a Minas Gerais reforça sua movimentação política no estado, que representa o segundo maior colégio eleitoral do país. O encontro com lideranças locais e a expressiva mobilização de apoiadores demonstram a manutenção de sua base política na região.