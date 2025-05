Em audiência no Senado Federal nesta quinta-feira (15), o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, e o senador Sergio Moro protagonizaram um embate sobre fraudes que causaram prejuízo de R$ 6 bilhões aos cofres do INSS.

O confronto teve início quando Moro questionou o conhecimento prévio do ministro sobre descontos associativos irregulares realizados por sindicatos e entidades em benefícios de aposentados e pensionistas. Queiroz, que ocupava o cargo de secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, rebateu citando que as denúncias surgiram em 2020, período em que Moro chefiava o Ministério da Justiça.

A discussão escalou quando o senador acusou o ministro de omissão após uma reunião realizada em 2023, na qual, segundo Moro, Queiroz foi informado sobre as irregularidades mas não tomou providências. O ministro defendeu-se alegando desconhecimento das fraudes, enquanto o parlamentar insistiu que houve negligência na gestão do problema.

Investigações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União revelaram um esquema complexo de cobranças indevidas. Durante a audiência na Comissão de Transparência do Senado, documentos apontaram que Queiroz e o ex-ministro Carlos Lupi foram alertados sobre as irregularidades pela conselheira Tonia Galleti, do Conselho Nacional do INSS, conforme registro em ata de junho de 2023.

Os senadores também questionaram um encontro entre Queiroz e representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), organização que está sob investigação por possível participação nas fraudes. O caso expõe falhas graves no sistema de controle de descontos em benefícios previdenciários e levanta questões sobre a responsabilidade dos gestores públicos na fiscalização desses recursos.

A investigação em curso busca identificar os responsáveis pelos descontos não autorizados e recuperar os valores subtraídos indevidamente dos beneficiários do INSS. O episódio evidencia a necessidade de maior rigor na supervisão dos procedimentos de desconto em folha e na proteção dos direitos dos aposentados e pensionistas.

