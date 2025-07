Donald Trump elevou a temperatura das relações Brasil-EUA ao criticar as investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sinalizar possíveis ações do governo americano. A manifestação do líder republicano gerou expectativas entre apoiadores do ex-presidente brasileiro e provocou reação imediata do governo Lula.

Em publicação na rede social Truth Social, Trump classificou as investigações contra Bolsonaro como “caça às bruxas” e afirmou que o Brasil comete algo “horrível” contra o ex-presidente. A declaração acontece após uma reunião específica sobre o cenário político brasileiro com assessores na semana passada.

O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) alimentou especulações ao afirmar que Trump “não joga palavras ao vento” e que os próximos dias podem trazer “boas novidades”. Embora não tenha detalhado, os bastidores políticos apontam para possíveis sanções americanas contra autoridades brasileiras.

A articulação nos Estados Unidos conta com figuras próximas a Trump, como o ex-assessor Jason Miller. O movimento ganhou força após pressão de bolsonaristas por medidas contra membros do Judiciário brasileiro.

O presidente Lula reagiu de forma enfática, reafirmando a soberania nacional. Em nota oficial, declarou que a defesa da democracia brasileira é assunto interno e não aceita interferências estrangeiras nas questões do país.

*Com informações Folha de S.Paulo