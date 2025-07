Em declaração conjunta com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu as falas do presidente americano Donald Trump de taxar em 10% os produtos dos países do Brics. O pronunciamento aconteceu durante visita de Estado de Modi ao Brasil nesta terça-feira (8).

A resposta de Lula veio após Trump anunciar que implementará sobretaxa aos países membros do Brics, alegando que o bloco foi criado para prejudicar os Estados Unidos e desvalorizar o dólar. O presidente brasileiro defendeu a autonomia das nações e rejeitou interferências externas nas decisões soberanas dos países do grupo.

Durante seu discurso, inicialmente focado nas relações bilaterais entre Brasil e Índia, Lula fez um improviso para abordar diretamente as declarações do presidente americano. “Nós não aceitamos nenhuma reclamação contra a reunião do Brics”, afirmou o presidente brasileiro, destacando a importância do multilateralismo nas relações internacionais.

O embate diplomático ganhou novos contornos quando Trump também se manifestou sobre a política interna brasileira, defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e criticando a Justiça do Brasil. Em sua rede social Truth, o presidente americano pediu que “deixem Bolsonaro em paz” e classificou as investigações em curso como “caça às bruxas”.

O Brics, que recentemente expandiu seu quadro de membros, agora inclui, além de Brasil e Índia, países como Rússia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. A ameaça de taxação americana sobre estes países representa uma escalada nas tensões entre os Estados Unidos e as economias emergentes.

A visita do primeiro-ministro indiano ao Brasil servia originalmente para fortalecer laços comerciais e diplomáticos entre as duas nações, mas acabou se tornando palco para uma demonstração de unidade dos países do Brics frente às pressões externas. O encontro reforçou o compromisso de ambos os líderes com a autonomia nacional e o desenvolvimento conjunto dos países membros do bloco.

*Com informações Metrópoles