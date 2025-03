O cantor sertanejo Gusttavo Lima, de 35 anos, anunciou sua decisão de não concorrer à Presidência da República nas eleições de 2026. A desistência ocorreu após pressão familiar e reflexões sobre o cenário político brasileiro, conforme revelou em entrevista ao portal Metrópoles.

O artista, que recebeu apoio significativo do público para uma possível candidatura, decidiu concentrar seus esforços em dois projetos principais: sua carreira internacional e a criação do Instituto Gusttavo Lima, uma iniciativa social voltada ao atendimento de idosos. A instituição tem como meta beneficiar 2 mil pessoas ainda este ano.

Entre os motivos que levaram à desistência, Lima destacou a forte oposição de familiares e pessoas próximas à sua candidatura. Além disso, o cantor manifestou preocupação com a polarização política prevista para as eleições de 2026 e expressou seu desconforto com as negociações partidárias necessárias no ambiente político.

“Fiquei impressionado com a boa receptividade do Brasil, mas não tenho estômago para negociar coisas que, às vezes, não são de interesse do país, mas de partidos e pessoas”, explicou o sertanejo. Apesar da decisão atual, Lima não descartou uma futura participação na política brasileira, deixando em aberto a possibilidade de concorrer em pleitos posteriores.

O cantor reforçou seu compromisso com causas sociais, afirmando que pretende ajudar a população brasileira por meio de seu instituto. “Essa é uma missão divina. Acredito 100% nisso. Mas vou transformá-la na melhor forma possível”, concluiu o artista, demonstrando que sua contribuição para a sociedade seguirá por caminhos alternativos à política institucional.

*Com informações InfoMoney