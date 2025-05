O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) surpreendeu o público durante cerimônia de inauguração de obras da transposição do Rio São Francisco, nesta quarta-feira (28), ao declarar que a falta de água no sertão seria um plano divino para sua eleição como presidente. O evento aconteceu durante visita oficial à Paraíba e Pernambuco.

Em discurso emotivo, Lula relacionou sua história pessoal à missão de levar água ao Nordeste. “Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá”, afirmou o presidente, que também relembrou suas experiências de infância carregando água em potes.

A transposição do Rio São Francisco, projeto que promete beneficiar 12 milhões de habitantes do semiárido brasileiro, ganhou destaque especial no pronunciamento presidencial. Lula enfatizou que a obra não tem fins turísticos ou de entretenimento, mas sim o objetivo fundamental de garantir água potável à população.

Durante o evento, o presidente ressaltou a importância da parceria entre governos federal, estadual e municipal para que a água chegue efetivamente às comunidades mais remotas. Ele destacou especialmente a necessidade de apoio aos pequenos agricultores, que não dispõem de recursos para equipamentos de irrigação.

A visita presidencial quase foi cancelada devido a um episódio de labirintite que acometeu Lula na segunda-feira (26/5). No entanto, após um dia de repouso, o presidente manteve sua agenda no Nordeste, onde relembrou o drama histórico da região, mencionando inclusive práticas extremas como o uso de cachaça para “enganar a fome” de crianças.

O projeto de transposição representa um marco histórico para o Nordeste, região que há 179 anos aguardava uma solução definitiva para seu problema crônico de escassez hídrica. A iniciativa promete transformar a realidade do semiárido brasileiro, proporcionando acesso à água para milhões de nordestinos.