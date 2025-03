O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (19) que enfrenta resistência das “pessoas mais grã-finas” por sua política de distribuição de renda. A declaração foi feita durante inauguração de uma barragem em Oiticica, Rio Grande do Norte, um dia após o governo enviar ao Congresso projeto que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil mensais.

Durante seu discurso, Lula defendeu a circulação de recursos entre a população mais pobre como estratégia para aquecer a economia. Para ilustrar seu argumento, apresentou um exemplo hipotético: enquanto R$ 200 mil concentrados nas mãos de uma única pessoa seriam destinados a aplicações financeiras, a mesma quantia distribuída em parcelas de R$ 1 mil beneficiaria mais pessoas e movimentaria setores como comércio e serviços.

O projeto enviado pelo governo prevê compensar a isenção do IR com maior tributação sobre os chamados “super-ricos” – pessoas com rendimentos superiores a R$ 600 mil anuais. A medida se soma a outras iniciativas do governo voltadas às classes populares, como o aumento do salário mínimo acima da inflação e a ampliação do crédito consignado para trabalhadores do setor privado.

O presidente destacou ainda que seu governo destinou mais de R$ 300 bilhões em políticas públicas para crianças e ressaltou a importância dos acordos salariais acima da inflação. No entanto, essa orientação política tem gerado tensões com o mercado financeiro, especialmente num momento em que a inflação anual supera o teto da meta de 5% e o Banco Central mantém juros elevados para conter pressões inflacionárias.

