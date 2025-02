O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou duramente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste sábado (22), durante as comemorações do 45º aniversário do PT. Em pronunciamento contundente, o líder brasileiro contestou a mudança no discurso americano e suas pretensões de dominação global.

“Esse cidadão não foi eleito para ser xerife do mundo”, declarou Lula, referindo-se a Trump durante o evento partidário. O presidente brasileiro destacou como os Estados Unidos alteraram radicalmente seu posicionamento histórico sobre livre mercado e democracia, princípios defendidos desde a Segunda Guerra Mundial.

Na avaliação do presidente brasileiro, Trump tem demonstrado um comportamento territorial expansionista preocupante. Lula citou exemplos dessa postura ao mencionar as declarações do líder americano sobre o Canal do Panamá, Canadá, Groenlândia e Golfo do México, regiões que Trump teria reivindicado como território de influência americana.

A tensão entre os dois líderes aumentou após Lula rejeitar o envio de militares brasileiros para um possível acordo de paz na Ucrânia. O presidente brasileiro também manifestou descontentamento com a exclusão de europeus e ucranianos das negociações diretas entre Estados Unidos e Rússia.

Em entrevista à Rádio Tupi FM do Rio, Lula reforçou suas críticas, afirmando que Trump “está querendo ser presidente do mundo” e alertou que o líder americano “tem que tomar muito cuidado com o que fala”. O presidente brasileiro enfatizou que cabe ao Brasil definir seus próprios rumos, reafirmando a soberania nacional diante das pretensões americanas.

O embate diplomático evidencia o momento de tensão nas relações entre Brasil e Estados Unidos, com Lula criticando o que considera uma política externa americana expansionista sob o comando de Trump.

(Com informações do Estadão)